Как почистить чеснок за 10 секунд: 4 способа от шеф-поваров и домохозяек

Способ 1. Потрусить в миске

Самый простой способ почистить чеснок - потрусить зубчики луковицы в металлической миске. Этот метод помогает быстро почистить большое количество зубцов.

Сначала лучше отделить зубчики друг от друга. Затем их следует переложить в миску и накрыть крышкой.

Энергично потрясите посуду около 10-15 секунд. За это время шелуха отслоится. Впрочем, такой способ сработает только с тщательно просушенными зубчиками. К тому же легко устать.

Способ 2. Придавить ножом

Раздавливание чеснока - наиболее эффективный способ почистить зубчики от шелухи и кожуры. Для этого не нужно особых принадлежностей - только кухонный нож и разделочная доска.

Положите зубчик чеснока на доску и прижмите плоской стороной лезвия ножа. От раздавливания шелуха и кожура сразу отойдут от чеснока. Однако раздавленный чеснок нужно сразу же использовать для приготовления блюда.

Способ 3. Замочить в холодной воде

Такой способ поможет почистить от шелухи непросушенный чеснок. Однако метод требует немного терпения - хотя можно быстро почистить чеснок после замачивания, в воде зубчики находятся в течение 20 минут.

Принцип такой очистки прост: зубчики чеснока нужно положить в холодную воду. Шелуха размокает и ее чрезвычайно легко убрать. Впрочем, тонкая пленка на чесноке все равно может остаться, поэтому ее придется счищать отдельно.

Способ 4. Прогреть в микроволновке

Подогрев чеснока в микроволновой печи также может облегчить снятие шелухи с зубчиков. Для этого головку чеснока нужно положить микроволновку на 10-20 секунд, в зависимости от мощности устройства. После этого шелуху и кожуру легче счистить с зубчиков чеснока.