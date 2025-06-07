Як вилізти з кредитів, планувати бюджет і зібрати на квартиру. Інтерв’ю фінансової експертки Єлени Шепель

Фінансова грамотність - одна з важливих навичок сучасної людини. Важливо вміти керувати власними грошима, аналізувати витрати та прибутки, щоб у майбутньому зростати. Крім того, усе популярнішими стають тенденції пасивного прибутку та фінансової свободи.
Як почати вести фінансовий облік і навіщо це потрібно, як грамотно розподіляти щомісячний бюджет, заощаджувати кошти та відкладати як на невеликі, так і на масштабні цілі - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з експерткою з корпоративних і персональних фінансів Єленою Шепель.
Головне:
На початку 2025 року понад 50% українців не мали жодних заощаджень, а майже кожен п’ятий жив "від зарплати до зарплати". Головна причина - недостатній дохід. Інші - кредити, імпульсивні витрати та брак фінансових знань.
У розмові з РБК-Україна фінансова експертка Єлєна Шепель розповіла, як взяти під контроль свої гроші: з чого почати облік, як розподіляти бюджет, уникати боргів і навіть почати інвестувати з невеликої суми.
Якщо ви ніколи раніше не стежили за власними грошима та не вели фінансовий облік, першим кроком до цього стане усвідомлення, що це неправильно.
Наступний крок - це віра в те, що будь-яка людина може впоратися. Адже фінансова грамотність - це навичка, яку можна набути та яку варто набувати.
"Потім важливо почати рахувати, як є зараз. Перш ніж ми будемо щось змінювати, треба зрозуміти, з чого ми взагалі починаємо. І тому почати варто з того, щоб взяти на облік", - каже експертка.
Виберіть найзручніший для себе спосіб і лише на місяць спробуйте вести облік доходів і витрат.
"Беремо всі надходження грошей, які до нас приходять, і всі витрати, які ми несемо. І ось це - початок. І цього насправді вже достатньо. Тобто це по суті один місяць уваги своїм грошам, і це розкішний початок", - радить Єлєна.
Це скорочена версія розмови. Повне інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.
Навіщо рахувати навіть "дрібниці"
Особливу увагу варто приділяти дрібним витратам. Кава на виніс, перекуси, проїзд - усе це здається незначним, але в підсумку може становити суттєву частину витрат. Єлєна згадує, як сама була шокована сумою, витраченою на каву за місяць.
"Це було якесь неймовірне осяяння, коли я зрозуміла, що за місяць сума набігала така, що я спочатку вирішила, що я помилилася. І я пам'ятаю, як я тоді прийшла до чоловіка і сказала: "Х'юстон, нам є про що поговорити", - каже вона
Рішенням стало не відмова від кави, а інвестиція в кавомашину, яка окупилася всього за чотири місяці. Важливо не відмовляти собі у задоволеннях, а знаходити розумні способи зекономити без втрати якості життя.
"Ми змінюємо тільки те, що хочемо змінити. Те, що нам не заважає в нашому бюджеті, в наших витратах, не чіпайте", - додає вона.
До своїх щоденних витрат обов'язково вписуйте навіть найдрібніші, адже саме вони можуть забирати левову частку видатків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Як почати накопичувати та заощаджувати кошти
Наступним кроком після обліку витрат є створення фінансової подушки безпеки. Це резерв, який дозволяє почуватися впевненіше у випадку непередбачуваних обставин - втрати роботи, хвороби, поломки техніки тощо.
Єлєна пояснює, що існує класична рекомендація: відкладати 10% від кожного доходу. Але ця цифра не є догмою - важливо почати хоча б із 5%. Головне - не сума, а звичка.
"У мене були клієнти, які не могли заощаджувати 10%, і вони почали з п'яти. Ми тримали фокус не на самій сумі, а на процесі. Людина привчається відкладати, і це вже великий крок уперед", - зазначає вона.
Коли подушка безпеки сформована (вона повинна покривати в середньому шість місяців обов'язкових витрат), можна переходити до накопичень на довгострокові цілі: житло, автомобіль, освіта дітей.
"Під кожну ціль варто створити окремий "конверт": рахунок, банку, картку чи цифровий гаманець. Так простіше не змішувати фінанси й бачити прогрес", - радить Єлєна.
Є два підходи до накопичення:
"Найважливіше, коли ви починаєте накопичувати на амбітну дорогу фінансову ціль, відслідковувати прогрес, особливо на початку. У цьому випадку дуже важливо бути собі другом", - додає експертка.
Бюджет і заощадження при нестабільному доході
Нестабільний дохід - не вирок для фінансового планування. Навпаки, саме в таких умовах воно найбільш потрібне.
"Ми можемо розрахувати орієнтовний середній дохід, взявши показники за три місяці й поділивши їх на три", - пояснює Єлєна.
Важливо фіксувати обов'язкові витрати, бажані покупки та суми на накопичення. Починати планування завжди слід із питання: як є зараз? Тобто спочатку - один місяць ретельного обліку.
"Після цього ми розуміємо: що з обов'язкових витрат, а що - бажане. І вже далі плануємо бюджет, не драматизуючи: що знаю, те вношу в план. Потім ми зможемо порівняти ці дві цифри між собою порівняти й зрозуміти, що десь пішло не так", - каже експертка.
Фінансова подушка повинна бути у швидкому доступі, тому не варто класти її на депозит. Кошти можна диверсифікувати в різні валюти (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Після того як ви сформували базову фінансову подушку безпеки, виникає нове питання: як зберегти й примножити кошти, щоб їх не "з'їла" інфляція?
Єлєна радить розділити всі ваші заощадження на дві частини. Перша - це резервний фонд або фінансова подушка. Вона повинна бути в постійному доступі, адже її мета - забезпечити вас грошима у разі термінової потреби.
"Краще розподілити це на різні валюти, частину - на картці, частину - готівкою", - пояснює експертка.
Що важливо - не всі депозитні програми підходять. Краще обирати ті, де можна без втрат достроково зняти кошти. Єлєна зазначає, що існують депозити з умовами, коли при достроковому знятті ви просто не отримаєте відсотки, але принаймні не втратите основну суму.
Друга частина заощаджень - це надлишок фінансової подушки. І ці гроші вже мають "працювати": приносити дохід, зберігаючи або примножуючи вартість.
"Це гроші, які варто вкладати в ті інструменти, в які людина вірить. І тут знову кожному своє, бо в кожного своя толерантність до ризику. Хтось вибирає нерухомість, хтось - фондовий ринок, а хтось - облігації", - радить вона.
Є цікаві приклади навіть для тих, хто не має великих сум. Наприклад, вкладення у готельну нерухомість - поріг входу нижчий, окупність прогнозована, ризики помірні. Це альтернатива ризикованішим інструментам, як-от криптовалюта чи нестабільні акції.
У якій валюті зберігати заощадження
У питанні валюти експертка уникає категоричних порад
"Я раджу тримати гроші в тій валюті, в яку ви самі вірите. Одні клієнти впевнені, що долар - основа світової економіки. Інші - навпаки, відмовляються від нього через політичні ризики та переходять на євро чи фунт", - каже вона.
Найкраще, за словами Шепель, диверсифікувати. Частина в доларі, частина в євро, частина у гривні, і тоді ви в більшій безпеці.
Інвестиції: з чого почати та чого уникати
Головне запитання: з якої суми починати? Єлєна впевнена: інвестувати можна вже від 1 000 гривень. Саме стільки коштує одна військова облігація - це надійний і зрозумілий інструмент, який легко купити навіть через застосунок "Дія" або банківські платформи.
"На фондовому ринку в Америці українці можуть спокійно купити акцію достатньо хорошої компанії, яка покаже приріст в майбутньому за 35-50 доларів", - підкреслює вона.
За словами Єлени, важливо добирати те, що людині цікаво і те, в що людина вірить. Важливо також розраховувати на той розмір капіталу, який у людини є, але загалом капітал - це від 1 000 грн.
Щодо застережень, експертка категорична.
"Я не раджу віддавати гроші в управління комусь. Незалежно від того, у що рекомендують вам вкладатися, але якщо хтось каже: "Дай мені свої гроші проінвестуємо і піднімемо куш", я не рекомендую це робити, якщо людина самостійно не розібралася", - каже вона.
Вибирайте ті інструменти для інвестування та зберігання грошей, в які вірите. Розпочати інвестувати можна навіть із 1 000 гривень (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Почати заощаджувати - це вже успіх. Але важливо не лише стартувати, а й не зійти з цього шляху. За словами Єлєни, одна з найпоширеніших помилок українців - це взагалі не починати накопичувати або ж кинути після перших спроб.
"Нормально почати формувати якусь звичку, а потім в якийсь момент, з ритму випасти. Але дуже важливо повертатися до цього", - радить експертка.
Інша типова хибна установка: "Ось почну заробляти більше - тоді й почну відкладати". Єлєна категорично не згодна з таким підходом.
"Це міф. Потрібно формувати навичку відкладати гроші навіть з мінімальних доходів і спочатку формувати саму навичку", - наголошує Шепель.
Вона також зазначає, що разом зі зростанням доходів зазвичай зростають і витрати, і в цьому немає нічого поганого. Проте важливо, щоб ці витрати не випереджали дохід.
Інакше людина може заробляти на 5 000 гривень більше, але витрачати на 10-15 тисяч більше, і в результаті опинитися в мінусі.
Кредитні ліміти: зручність чи пастка?
Ще одна фінансова звичка, яка може завдати шкоди - надмірне користування кредитними лімітами. Єлєна пояснює: сама ідея кредитного ліміту, доступного під 0% на короткий період, звучить привабливо. Але вона формує психологічну звичку жити в борг.
"Вони шкодять нашому сприйняттю грошей. Чисто психологічно, тому що ця історія про те, що ми можемо користуватися чужими грошима протягом якогось пільгового періоду по суті нормалізує життя в борг", - наголошує експертка.
Звісно, у критичних ситуаціях кредитний ліміт може стати тимчасовим рішенням. Але користуватися ним варто лише епізодично і дуже обережно. Якщо ж людина постійно живе "в кредит" - це вже тривожний сигнал.
"Звичка жити в борг на чужі гроші шкодить сприйняттю, відводить нас від фокуса уваги на тому, щоб у своїх доходах зростати", - пояснює вона.
Найкраще рішення у фінансових труднощах - звернутися до власних заощаджень. Саме для цього і створюється фінансова подушка безпеки.
"Це набагато краще, тому що ми не в когось гроші залучаємо і не комусь не комусь іншому стаємо винні, а самим собі, і ми можемо потім це повернути, і у нас набагато менше фінансових ризиків", - підсумовує Єлєна.
Читайте інтерв'ю РБК-Україна з учасником колективу "Дизель" Євгеном Гашенком про скандали довкола "Дизель Шоу", зміну складу команди, загибель Максима Неліпи, колег, які зробили вибір на користь зла.
Також читайте інтерв'ю РБК-Україна з лікарем-алерголом Оленою Мозирською про те, як відрізнити сезонну алергію від хронічної, які рослини найчастіше викликають симптоми алергії, які препарати можуть завадити лікуванню та як підготуватися до сезону пилку.