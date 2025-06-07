Как вылезти из кредитов, планировать бюджет и собрать на квартиру. Интервью финансового эксперта Елены Шепель

О том, как начать вести финансовый учет

Если вы никогда раньше не следили за собственными деньгами и не вели финансовый учет, первым шагом к этому станет осознание, что это неправильно.

Следующий шаг - это вера в то, что любой человек может справиться. Ведь финансовая грамотность - это навык, который можно приобрести и который стоит приобретать.

"Затем важно начать считать, как есть сейчас. Прежде чем мы будем что-то менять, надо понять, с чего мы вообще начинаем. И поэтому начать стоит с того, чтобы взять на учет", - говорит эксперт.

Выберите самый удобный для себя способ и только на месяц попробуйте вести учет доходов и расходов.

"Берем все поступления денег, которые к нам приходят, и все расходы, которые мы несем. И вот это - начало. И этого на самом деле уже достаточно. То есть это по сути один месяц внимания своим деньгам, и это роскошное начало", - советует Елена.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube канале РБК-Украина.

Зачем считать даже "мелочи"

Особое внимание стоит уделять мелким тратам. Кофе на вынос, перекусы, проезд - все это кажется незначительным, но в итоге может составлять существенную часть расходов. Елена вспоминает, как сама была шокирована суммой, потраченной на кофе за месяц.

"Это было какое-то невероятное озарение, когда я поняла, что за месяц сумма набегала такая, что я сначала решила, что я ошиблась. И я помню, как я тогда пришла к мужу и сказала: "Хьюстон, нам есть о чем поговорить", - говорит она

Решением стал не отказ от кофе, а инвестиция в кофемашину, которая окупилась всего за четыре месяца. Важно не отказывать себе в удовольствиях, а находить разумные способы сэкономить без потери качества жизни.

"Мы меняем только то, что хотим изменить. То, что нам не мешает в нашем бюджете, в наших расходах, не трогайте", - добавляет она.

В свои ежедневные расходы обязательно вписывайте даже самые мелкие, ведь именно они могут забирать львиную долю расходов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О том, как начать накапливать и экономить средства

Как начать накапливать и экономить средства

Следующим шагом после учета расходов является создание финансовой подушки безопасности. Это резерв, который позволяет чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных обстоятельств - потери работы, болезни, поломки техники и тому подобное.

Елена объясняет, что существует классическая рекомендация: откладывать 10% от каждого дохода. Но эта цифра не является догмой - важно начать хотя бы с 5%. Главное - не сумма, а привычка.

"У меня были клиенты, которые не могли экономить 10%, и они начали с пяти. Мы держали фокус не на самой сумме, а на процессе. Человек приучается откладывать, и это уже большой шаг вперед", - отмечает она.

Когда подушка безопасности сформирована (она должна покрывать в среднем шесть месяцев обязательных расходов), можно переходить к накоплениям на долгосрочные цели: жилье, автомобиль, образование детей.

"Под каждую цель стоит создать отдельный "конверт": счет, банка, карточку или цифровой кошелек. Так проще не смешивать финансы и видеть прогресс", - советует Елена.

Есть два подхода к накоплению:

Вы знаете сумму цели и рассчитываете, сколько нужно откладывать ежемесячно.

Вы знаете, сколько можете откладывать, и определяете, за сколько времени достигнете цели.

"Самое важное, когда вы начинаете накапливать на амбициозную дорогую финансовую цель, отслеживать прогресс, особенно в начале. В этом случае очень важно быть себе другом", - добавляет эксперт.

Бюджет и сбережения при нестабильном доходе

Нестабильный доход - не приговор для финансового планирования. Наоборот, именно в таких условиях оно наиболее востребовано.

"Мы можем рассчитать ориентировочный средний доход, взяв показатели за три месяца и разделив их на три", - объясняет Елена.

Важно фиксировать обязательные расходы, желаемые покупки и суммы на накопления. Начинать планирование всегда следует с вопроса: как есть сейчас? То есть сначала - один месяц тщательного учета.

"После этого мы понимаем: что из обязательных расходов, а что - желаемое. И уже дальше планируем бюджет, не драматизируя: что знаю, то вношу в план. Потом мы сможем сравнить эти две цифры между собой сравнить и понять, что где-то пошло не так", - говорит эксперт.

Финансовая подушка должна быть в быстром доступе, поэтому не стоит класть ее на депозит. Средства можно диверсифицировать в разные валюты (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О том, как лучше хранить деньги и куда вкладываться в 2025 году

После того как вы сформировали базовую финансовую подушку безопасности, возникает новый вопрос: как сохранить и приумножить средства, чтобы их не "съела" инфляция?

Елена советует разделить все ваши сбережения на две части. Первая - это резервный фонд или финансовая подушка. Она должна быть в постоянном доступе, ведь ее цель - обеспечить вас деньгами в случае срочной необходимости.

"Лучше распределить это на разные валюты, часть - на карте, часть - наличными", - объясняет эксперт.

Что важно - не все депозитные программы подходят. Лучше выбирать те, где можно без потерь досрочно снять средства. Елена отмечает, что существуют депозиты с условиями, когда при досрочном снятии вы просто не получите проценты, но по крайней мере не потеряете основную сумму.

Вторая часть сбережений - это избыток финансовой подушки. И эти деньги уже должны "работать": приносить доход, сохраняя или приумножая стоимость.

"Это деньги, которые стоит вкладывать в те инструменты, в которые человек верит. И здесь опять каждому свое, потому что у каждого своя толерантность к риску. Кто-то выбирает недвижимость, кто-то - фондовый рынок, а кто-то - облигации", - советует она.

Есть интересные примеры даже для тех, кто не имеет больших сумм. Например, вложения в гостиничную недвижимость - порог входа ниже, окупаемость прогнозируемая, риски умеренные. Это альтернатива более рискованным инструментам, таким как криптовалюта или нестабильные акции.

В какой валюте хранить сбережения

В вопросе валюты эксперт избегает категорических советов

"Я советую держать деньги в той валюте, в которую вы сами верите. Одни клиенты уверены, что доллар - основа мировой экономики. Другие - наоборот, отказываются от него из-за политических рисков и переходят на евро или фунт", - говорит она.

Лучше всего, по словам Шепель, диверсифицировать. Часть в долларе, часть в евро, часть в гривне, и тогда вы в большей безопасности.

Инвестиции: с чего начать и чего избегать

Главный вопрос: с какой суммы начинать? Елена уверена: инвестировать можно уже от 1 000 гривен. Именно столько стоит одна военная облигация - это надежный и понятный инструмент, который легко купить даже через приложение "Дія" или банковские платформы.

"На фондовом рынке в Америке украинцы могут спокойно купить акцию достаточно хорошей компании, которая покажет прирост в будущем за 35-50 долларов", - подчеркивает она.

По словам Елены, важно подбирать то, что человеку интересно и то, во что человек верит. Важно также рассчитывать на тот размер капитала, который у человека есть, но в целом капитал - это от 1 000 грн.

Относительно предостережений, эксперт категорична.

"Я не советую отдавать деньги в управление кому-то. Независимо от того, во что рекомендуют вам вкладываться, но если кто-то говорит: "Дай мне свои деньги проинвестируем и поднимем куш", я не рекомендую это делать, если человек самостоятельно не разобрался", - говорит она.

Выбирайте те инструменты для инвестирования и хранения денег, в которые верите. Начать инвестировать можно даже с 1 000 гривен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О главных ошибках украинцев в финансовой грамотности и кредитных лимитах

Начать экономить - это уже успех. Но важно не только стартовать, но и не сойти с этого пути. По словам Елены, одна из самых распространенных ошибок украинцев - это вообще не начинать накапливать или же бросить после первых попыток.

"Нормально начать формировать какую-то привычку, а потом в какой-то момент, из ритма выпасть. Но очень важно возвращаться к этому", - советует эксперт.

Другая типичная ошибочная установка: "Вот начну зарабатывать больше - тогда и начну откладывать". Елена категорически не согласна с таким подходом.

"Это миф. Нужно формировать навык откладывать деньги даже с минимальных доходов и сначала формировать сам навык", - отмечает Шепель.

Она также отмечает, что вместе с ростом доходов обычно растут и расходы, и в этом нет ничего плохого. Однако важно, чтобы эти расходы не опережали доход.

Иначе человек может зарабатывать на 5 000 гривен больше, но тратить на 10-15 тысяч больше, и в результате оказаться в минусе.

Кредитные лимиты: удобство или ловушка?

Еще одна финансовая привычка, которая может нанести вред - чрезмерное пользование кредитными лимитами. Елена объясняет: сама идея кредитного лимита, доступного под 0% на короткий период, звучит привлекательно. Но она формирует психологическую привычку жить в долг.

"Они вредят нашему восприятию денег. Чисто психологически, потому что эта история, что мы можем пользоваться чужими деньгами в течение какого-то льготного периода по сути нормализует жизнь в долг", - отмечает эксперт.

Конечно, в критических ситуациях кредитный лимит может стать временным решением. Но пользоваться им стоит лишь эпизодически и очень осторожно. Если человек постоянно живет "в кредит" - это уже тревожный сигнал.

"Привычка жить в долг на чужие деньги вредит восприятию, уводит нас от фокуса внимания на том, чтобы в своих доходах расти", - объясняет она.

Лучшее решение в финансовых трудностях - обратиться к собственным сбережениям. Именно для этого и создается финансовая подушка безопасности.

"Это гораздо лучше, потому что мы не у кого-то деньги привлекаем и не кому-то не кому-то другому становимся должны, а самим себе, и мы можем потом это вернуть, и у нас гораздо меньше финансовых рисков", - заключает Елена.