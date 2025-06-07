Як вилізти з кредитів, планувати бюджет і зібрати на квартиру. Інтерв’ю фінансової експертки Єлени Шепель

Як почати вести фінансовий облік і навіщо це потрібно, як грамотно розподіляти щомісячний бюджет, заощаджувати кошти та відкладати як на невеликі, так і на масштабні цілі - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з експерткою з корпоративних і персональних фінансів Єленою Шепель.

Фінансова грамотність - одна з важливих навичок сучасної людини. Важливо вміти керувати власними грошима, аналізувати витрати та прибутки, щоб у майбутньому зростати. Крім того, усе популярнішими стають тенденції пасивного прибутку та фінансової свободи.

У розмові з РБК-Україна фінансова експертка Єлєна Шепель розповіла, як взяти під контроль свої гроші: з чого почати облік, як розподіляти бюджет, уникати боргів і навіть почати інвестувати з невеликої суми.

На початку 2025 року понад 50% українців не мали жодних заощаджень, а майже кожен п’ятий жив "від зарплати до зарплати". Головна причина - недостатній дохід. Інші - кредити, імпульсивні витрати та брак фінансових знань.

Про те, як почати вести фінансовий облік

Якщо ви ніколи раніше не стежили за власними грошима та не вели фінансовий облік, першим кроком до цього стане усвідомлення, що це неправильно.

Наступний крок - це віра в те, що будь-яка людина може впоратися. Адже фінансова грамотність - це навичка, яку можна набути та яку варто набувати.

"Потім важливо почати рахувати, як є зараз. Перш ніж ми будемо щось змінювати, треба зрозуміти, з чого ми взагалі починаємо. І тому почати варто з того, щоб взяти на облік", - каже експертка.

Виберіть найзручніший для себе спосіб і лише на місяць спробуйте вести облік доходів і витрат.

"Беремо всі надходження грошей, які до нас приходять, і всі витрати, які ми несемо. І ось це - початок. І цього насправді вже достатньо. Тобто це по суті один місяць уваги своїм грошам, і це розкішний початок", - радить Єлєна.

Це скорочена версія розмови. Повне інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.

Навіщо рахувати навіть "дрібниці"

Особливу увагу варто приділяти дрібним витратам. Кава на виніс, перекуси, проїзд - усе це здається незначним, але в підсумку може становити суттєву частину витрат. Єлєна згадує, як сама була шокована сумою, витраченою на каву за місяць.

"Це було якесь неймовірне осяяння, коли я зрозуміла, що за місяць сума набігала така, що я спочатку вирішила, що я помилилася. І я пам'ятаю, як я тоді прийшла до чоловіка і сказала: "Х'юстон, нам є про що поговорити", - каже вона

Рішенням стало не відмова від кави, а інвестиція в кавомашину, яка окупилася всього за чотири місяці. Важливо не відмовляти собі у задоволеннях, а знаходити розумні способи зекономити без втрати якості життя.

"Ми змінюємо тільки те, що хочемо змінити. Те, що нам не заважає в нашому бюджеті, в наших витратах, не чіпайте", - додає вона.

До своїх щоденних витрат обов'язково вписуйте навіть найдрібніші, адже саме вони можуть забирати левову частку видатків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Про те, як почати накопичувати та заощаджувати кошти

Як почати накопичувати та заощаджувати кошти

Наступним кроком після обліку витрат є створення фінансової подушки безпеки. Це резерв, який дозволяє почуватися впевненіше у випадку непередбачуваних обставин - втрати роботи, хвороби, поломки техніки тощо.

Єлєна пояснює, що існує класична рекомендація: відкладати 10% від кожного доходу. Але ця цифра не є догмою - важливо почати хоча б із 5%. Головне - не сума, а звичка.

"У мене були клієнти, які не могли заощаджувати 10%, і вони почали з п'яти. Ми тримали фокус не на самій сумі, а на процесі. Людина привчається відкладати, і це вже великий крок уперед", - зазначає вона.

Коли подушка безпеки сформована (вона повинна покривати в середньому шість місяців обов'язкових витрат), можна переходити до накопичень на довгострокові цілі: житло, автомобіль, освіта дітей.

"Під кожну ціль варто створити окремий "конверт": рахунок, банку, картку чи цифровий гаманець. Так простіше не змішувати фінанси й бачити прогрес", - радить Єлєна.

Є два підходи до накопичення:

Ви знаєте суму цілі і розраховуєте, скільки потрібно відкладати щомісяця.

Ви знаєте, скільки можете відкладати, і визначаєте, за скільки часу досягнете цілі.

"Найважливіше, коли ви починаєте накопичувати на амбітну дорогу фінансову ціль, відслідковувати прогрес, особливо на початку. У цьому випадку дуже важливо бути собі другом", - додає експертка.

Бюджет і заощадження при нестабільному доході

Нестабільний дохід - не вирок для фінансового планування. Навпаки, саме в таких умовах воно найбільш потрібне.

"Ми можемо розрахувати орієнтовний середній дохід, взявши показники за три місяці й поділивши їх на три", - пояснює Єлєна.

Важливо фіксувати обов'язкові витрати, бажані покупки та суми на накопичення. Починати планування завжди слід із питання: як є зараз? Тобто спочатку - один місяць ретельного обліку.

"Після цього ми розуміємо: що з обов'язкових витрат, а що - бажане. І вже далі плануємо бюджет, не драматизуючи: що знаю, те вношу в план. Потім ми зможемо порівняти ці дві цифри між собою порівняти й зрозуміти, що десь пішло не так", - каже експертка.

Фінансова подушка повинна бути у швидкому доступі, тому не варто класти її на депозит. Кошти можна диверсифікувати в різні валюти (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Про те, як краще зберігати гроші та куди вкладатися у 2025 році

Після того як ви сформували базову фінансову подушку безпеки, виникає нове питання: як зберегти й примножити кошти, щоб їх не "з'їла" інфляція?

Єлєна радить розділити всі ваші заощадження на дві частини. Перша - це резервний фонд або фінансова подушка. Вона повинна бути в постійному доступі, адже її мета - забезпечити вас грошима у разі термінової потреби.

"Краще розподілити це на різні валюти, частину - на картці, частину - готівкою", - пояснює експертка.

Що важливо - не всі депозитні програми підходять. Краще обирати ті, де можна без втрат достроково зняти кошти. Єлєна зазначає, що існують депозити з умовами, коли при достроковому знятті ви просто не отримаєте відсотки, але принаймні не втратите основну суму.

Друга частина заощаджень - це надлишок фінансової подушки. І ці гроші вже мають "працювати": приносити дохід, зберігаючи або примножуючи вартість.

"Це гроші, які варто вкладати в ті інструменти, в які людина вірить. І тут знову кожному своє, бо в кожного своя толерантність до ризику. Хтось вибирає нерухомість, хтось - фондовий ринок, а хтось - облігації", - радить вона.

Є цікаві приклади навіть для тих, хто не має великих сум. Наприклад, вкладення у готельну нерухомість - поріг входу нижчий, окупність прогнозована, ризики помірні. Це альтернатива ризикованішим інструментам, як-от криптовалюта чи нестабільні акції.

У якій валюті зберігати заощадження

У питанні валюти експертка уникає категоричних порад

"Я раджу тримати гроші в тій валюті, в яку ви самі вірите. Одні клієнти впевнені, що долар - основа світової економіки. Інші - навпаки, відмовляються від нього через політичні ризики та переходять на євро чи фунт", - каже вона.

Найкраще, за словами Шепель, диверсифікувати. Частина в доларі, частина в євро, частина у гривні, і тоді ви в більшій безпеці.

Інвестиції: з чого почати та чого уникати

Головне запитання: з якої суми починати? Єлєна впевнена: інвестувати можна вже від 1 000 гривень. Саме стільки коштує одна військова облігація - це надійний і зрозумілий інструмент, який легко купити навіть через застосунок "Дія" або банківські платформи.

"На фондовому ринку в Америці українці можуть спокійно купити акцію достатньо хорошої компанії, яка покаже приріст в майбутньому за 35-50 доларів", - підкреслює вона.

За словами Єлени, важливо добирати те, що людині цікаво і те, в що людина вірить. Важливо також розраховувати на той розмір капіталу, який у людини є, але загалом капітал - це від 1 000 грн.

Щодо застережень, експертка категорична.

"Я не раджу віддавати гроші в управління комусь. Незалежно від того, у що рекомендують вам вкладатися, але якщо хтось каже: "Дай мені свої гроші проінвестуємо і піднімемо куш", я не рекомендую це робити, якщо людина самостійно не розібралася", - каже вона.

Вибирайте ті інструменти для інвестування та зберігання грошей, в які вірите. Розпочати інвестувати можна навіть із 1 000 гривень (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Про головні помилки українців у фінансовій грамотності та кредитні ліміти

Почати заощаджувати - це вже успіх. Але важливо не лише стартувати, а й не зійти з цього шляху. За словами Єлєни, одна з найпоширеніших помилок українців - це взагалі не починати накопичувати або ж кинути після перших спроб.

"Нормально почати формувати якусь звичку, а потім в якийсь момент, з ритму випасти. Але дуже важливо повертатися до цього", - радить експертка.

Інша типова хибна установка: "Ось почну заробляти більше - тоді й почну відкладати". Єлєна категорично не згодна з таким підходом.

"Це міф. Потрібно формувати навичку відкладати гроші навіть з мінімальних доходів і спочатку формувати саму навичку", - наголошує Шепель.

Вона також зазначає, що разом зі зростанням доходів зазвичай зростають і витрати, і в цьому немає нічого поганого. Проте важливо, щоб ці витрати не випереджали дохід.

Інакше людина може заробляти на 5 000 гривень більше, але витрачати на 10-15 тисяч більше, і в результаті опинитися в мінусі.

Кредитні ліміти: зручність чи пастка?

Ще одна фінансова звичка, яка може завдати шкоди - надмірне користування кредитними лімітами. Єлєна пояснює: сама ідея кредитного ліміту, доступного під 0% на короткий період, звучить привабливо. Але вона формує психологічну звичку жити в борг.

"Вони шкодять нашому сприйняттю грошей. Чисто психологічно, тому що ця історія про те, що ми можемо користуватися чужими грошима протягом якогось пільгового періоду по суті нормалізує життя в борг", - наголошує експертка.

Звісно, у критичних ситуаціях кредитний ліміт може стати тимчасовим рішенням. Але користуватися ним варто лише епізодично і дуже обережно. Якщо ж людина постійно живе "в кредит" - це вже тривожний сигнал.

"Звичка жити в борг на чужі гроші шкодить сприйняттю, відводить нас від фокуса уваги на тому, щоб у своїх доходах зростати", - пояснює вона.

Найкраще рішення у фінансових труднощах - звернутися до власних заощаджень. Саме для цього і створюється фінансова подушка безпеки.

"Це набагато краще, тому що ми не в когось гроші залучаємо і не комусь не комусь іншому стаємо винні, а самим собі, і ми можемо потім це повернути, і у нас набагато менше фінансових ризиків", - підсумовує Єлєна.