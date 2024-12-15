Как начать разговор на сайте знакомств, чтобы заинтересовать человека: простые советы

Для любого знакомства первый шаг имеет важное значение, потому что именно он должен заинтересовать другого человека так, чтобы общение продолжалось. Большинству людей на сайте знакомств нелегко сделать такой первый шаг и написать сообщение, от которого зависит, будет ли продолжение.

Как легко начать разговор на сайте знакомств, чтобы заинтересовать собеседника, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, ваши первые сообщения на сайте знакомств необязательно должны быть какими-то особенными. Это первый шаг, в котором основная задача - заинтересовать собеседника или собеседницу продолжить общение. Вот несколько советов и идей, как сделать первое впечатление незабываемым:

Приветствие и имя

Начните разговор с приветствия и обратитесь к собеседнику по имени. Это создает дружескую атмосферу и показывает, что вы обращаете внимание на детали.

"Например: "Привет, Елена, я увидел твой профиль и решил написать, потому что у нас есть много общих интересов", - советует Виталий Курсик.

Комплимент

Найдите что-то в профиле человека, что вам действительно понравилось, и сделайте комплимент. Это может быть фото, хобби или что-то другое, что привлекло ваше внимание.

"Например: "Твои фотографии из путешествий невероятные! Я тоже обожаю путешествовать. Какая из стран, которые ты посетила, стала твоей любимой?" - объясняет специалист.

Вопросы на открытую тему

Вместо того чтобы задавать простые вопросы, попробуйте задать открытые вопросы, которые будут способствовать разговору.

"Например: "Я заметил, что ты любишь читать книги. Какая последняя книга тебя впечатлила, и почему?" - говорит коуч.

Общие интересы

Вспомните общие интересы или хобби, которые вы нашли в профиле человека. Это поможет найти тему для обсуждения.

"Например: "Ты также занимаешься фотографией! Я недавно начал интересоваться этим и ищу хорошие советы. Какой твой любимый жанр?" - советует Виталий Курсик.

Юмор

"Если вы чувствуете себя уверенно, добавьте немного юмора. Это поможет создать непринужденную атмосферу и, возможно, заставит вашего собеседника улыбнуться", - предлагает эксперт.

Пример: "Привет, Иван! Твой профиль меня так заинтересовал, что я забыл о своем чае и он стал холодным. Что ты делаешь для борьбы с побочными эффектами интересных знакомств?"

"Помните, что важно быть собой и оставаться искренним. Люди ценят подлинность, и это поможет вам найти общий язык. Удачи в ваших знакомствах!", - отмечает Виталий Курсик.