Психолог розповіла, чому одружені чоловіки "сидять" на сайтах знайомств
Часто трапляється, що одружені чоловіки починають "сидіти" на сайтах знайомств. Якщо ви знайшли сторінку свого чоловіка на сайті, то, перш за все, необхідно зрозуміти, що спонукало улюбленого до таких дій.
Про це повідомила психолог Анастасія Михайленко в Instagram.
Що варто зробити
Коли жінка виявляє, що її чоловік зареєстрований на сайті знайомств, то відчуває себе обманутою. Як правило, подібне відкриття приводить її в стан шоку. Адже дізнатися, що твоя половинка шукає когось на стороні, емоційно важко для будь-якої людини.
Якщо так трапилось, то варто розібратись, що його спонукало до таких дій.
Психолог каже, що чоловік, якому ти дорога, відреагує на твоє прохання цього не робити. Відповідно, якщо він продовжує "сидіти" на сайті знайомств, то відповідно так чоловік до тебе так ставиться.
"І моє улюблене терапевтичне запитання: чому ти у стосунках, в яких до тебе так ставляться? Що тут про тебе? Низька самооцінка?" - йдеться у повідомленні.
Якщо чоловік постійно ігнорує всі прохання, тоді він просто використовує жінку.
"Думаю це не ті стосунки, про які ти мріяла. Так, правда може бути болюча. Але які є ще варіанти? Жити все життя в ілюзії?" - додала психолог.
Чому чоловіки так роблять
Причин, через які одружені чоловіки починають "сидіти" на сайтах знайомств багато. Серед них:
- Охолодження у відносинах з дружиною, постійні з'ясування відносин, сварки на побутовому і фінансовому ґрунті;
- Наявність комплексів і занижена самооцінка, яку найпростіше підняти таким чином;
- "Звичка знайомитися" - це для чоловіків, яким наявність обручки на пальці ніколи не заважало вести вільний спосіб життя;
- Криза середнього віку, коли у чоловіка присутні бажання довести собі самому, що він ще багато на що здатний. Інтернет-знайомства підвищують життєвий тонус і дозволяють знову повірити в свої сили;
- Наявність вільного часу, яке чоловік витрачає на те, що йому цікавіше: одні грають в танчики, інші переписуються з іншими жінками.
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