Як побудувати особисті кордони в родині: дієві поради
Особисті кордони - це дуже важлива річ у житті кожної людини, оскільки ми маємо розуміти, чого бажаємо, що нам потрібно, а що нав’язано і вміти давати відсіч навіть рідним.
Про те, як побудувати особисті кордони в родині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал психологічної підтримки в Instagram Klepka Mental.
Як побудувати особисті кордони в родині
Досить часто ми стаємо заручниками бажань своїх родичів. На жаль, далеко не кожна людина розуміє, як з нею можна спілкуватися, а як не можна і з віком це стає справжньою проблемою та її масштаби набирають обертів.
Так, вибудовувати здорові кордони з членами родини, особливо, якщо родина дисфункційна, важче, ніж, наприклад, з друзями чи колегами. Однак, якщо набратися рішучості та терпіння - це цілком досяжна та реальна мета.
Як побудувати власні кордони у родині (фото: Freepik)
Кілька кроків для побудови особистих кордонів
- ніколи не втручайтеся у конфлікти інших членів родини і в жодному разі не дозволяйте їм втягнути вас у цю сварку та обрати чиюсь сторону.
- вчіться зупиняти дорослих членів родини, коли вони хочуть обговорити з вами ті теми, до яких ви не готові. Це може бути щось особисте, або навіть інтимне.
- вам варто визначити "безпечні теми" для розмови. Наприклад, фільми, приємні спогади, дозвілля, буденність. Тобто, ті, які мінімізують рівень конфлікту, проте дозволяють підтримати комунікацію.
- пам’ятайте про те, що незгода з іншими членами родини, не робить вас поганою людиною або дитиною.
- завжди пам’ятайте, що маніпуляції на почутті провини, насилля або мовчанням з боку рідних, вам, дорослій людині вже не можуть нашкодити і завдати такого болю, як тоді, коли ви були дитиною.
- опануйте тактику "Добрий камінь". Тобто, добре ставтеся до своїх рідних, але майте твердість у своїх намірах.
- дайте собі право на комфортну для вас дистанцію. Варто віддалитися, якщо взаємодія шкодить вашому ментальному здоров’ю.
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