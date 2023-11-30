Як побудувати особисті кордони в родині: дієві поради

Особисті кордони - це дуже важлива річ у житті кожної людини, оскільки ми маємо розуміти, чого бажаємо, що нам потрібно, а що нав’язано і вміти давати відсіч навіть рідним.

Про те, як побудувати особисті кордони в родині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал психологічної підтримки в Instagram Klepka Mental .

Як побудувати особисті кордони в родині

Досить часто ми стаємо заручниками бажань своїх родичів. На жаль, далеко не кожна людина розуміє, як з нею можна спілкуватися, а як не можна і з віком це стає справжньою проблемою та її масштаби набирають обертів.

Так, вибудовувати здорові кордони з членами родини, особливо, якщо родина дисфункційна, важче, ніж, наприклад, з друзями чи колегами. Однак, якщо набратися рішучості та терпіння - це цілком досяжна та реальна мета.

Як побудувати власні кордони у родині (фото: Freepik)

Кілька кроків для побудови особистих кордонів