Как построить личные границы в семье: советы, которые работают

Личные границы - это очень важная вещь в жизни каждого человека, поскольку мы должны понимать, чего желаем, что нам нужно, а что навязано и уметь давать отпор даже родным.

О том, как построить личные границы в семье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на портал психологической поддержки в Instagram Klepka Mental .

Как построить личные границы в семье

Часто мы становимся заложниками желаний своих родственников. К сожалению, далеко не каждый человек понимает, как с ним можно общаться, а как нельзя и с возрастом это становится настоящей проблемой и ее масштабы набирают обороты.

Да, выстраивать здоровые границы с членами семьи, особенно, если семья дисфункциональна, труднее, чем, например, с друзьями или коллегами. Однако, если набраться решительности и терпения - это вполне достижимая и реальная цель.

Как построить собственные границы в семье (фото: Freepik)

Несколько шагов для построения личных границ