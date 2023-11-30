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Как построить личные границы в семье: советы, которые работают

Четверг 30 ноября 2023 18:32
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Как построить личные границы в семье: советы, которые работают Как построить собственные границы в семье (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Личные границы - это очень важная вещь в жизни каждого человека, поскольку мы должны понимать, чего желаем, что нам нужно, а что навязано и уметь давать отпор даже родным.

О том, как построить личные границы в семье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на портал психологической поддержки в Instagram Klepka Mental.

Как построить личные границы в семье

Часто мы становимся заложниками желаний своих родственников. К сожалению, далеко не каждый человек понимает, как с ним можно общаться, а как нельзя и с возрастом это становится настоящей проблемой и ее масштабы набирают обороты.

Да, выстраивать здоровые границы с членами семьи, особенно, если семья дисфункциональна, труднее, чем, например, с друзьями или коллегами. Однако, если набраться решительности и терпения - это вполне достижимая и реальная цель.

Как построить личные границы в семье: советы, которые работают

Как построить собственные границы в семье (фото: Freepik)

Несколько шагов для построения личных границ

  • никогда не вмешивайтесь в конфликты других членов семьи и ни в коем случае не позволяйте им вовлечь вас в эту ссору и избрать чью-либо сторону.
  • учитесь останавливать взрослых членов семьи, когда они хотят обсудить с вами те темы, к которым вы не готовы. Это может быть что-то личное или даже интимное.
  • вам следует определить "безопасные темы" для разговора. К примеру, фильмы, приятные воспоминания, досуг, обыденность. То есть те, которые минимизируют уровень конфликта, однако позволяют поддержать коммуникацию.
  • помните о том, что несогласие с другими членами семьи не делает вас плохим человеком или ребенком.
  • всегда помните, что манипуляции на чувстве вины, насилия или молчании со стороны родных вам, взрослому человеку уже не могут навредить и причинить такую боль, как тогда, когда вы были ребенком.
  • овладите тактикой "Добрый камень". То есть хорошо относитесь к своим родным, но имейте твердость в своих намерениях.
  • дайте себе право на комфортную для вас дистанцию. Следует удалиться, если взаимодействие вредит вашему ментальному здоровью.

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