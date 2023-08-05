Як побороти варикоз на ногах. Лікар назвав дієві способи для різних стадій

Варикоз із косметичного дефекту швидко може стати серйозною проблемою, яка заважатиме повноцінному життю. Тож його варто вчасно лікувати і стримувати.
Як це зробити, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
За словами медика, варикоз - розширення вен з пошкодженням їх клапанів. Це призводить до набряків і застою в кінцівках.
Причинами може стати стояча або сидяча робота, малорухливий спосіб життя. Частіше проблему з венами мають жінки.
Якщо варикоз на стадії трофічних виразок, потрібне шунтування.
На початковій стадії процес треба заморозити:
Жінкам лікар рекомендує вдягати зранку (поки не встали з ліжка) компресійні колготи, які будуть тримати вени.
Чоловікам - лежачи намотувати еластичний бинт (робити це треба лежачи, коли вени спалися).
Зранку та ввечері треба приймати контрастний душ: якщо не можете на все тіло, то на ноги обов’язково. Ввечері бажано сходити поплавати.
Зранку та ввечері мазати мазями і приймати пігулки відповідно до рекомендацій вашого лікаря. Мазь треба наносити тільки на чисту шкіру.
Хірургічно варикоз лікувати теж можна. Це ендовенозна лазерна коагуляція, коли вводиться діод у вену і вона злипається. Така процедура більш косметична.
У запущених випадках роблять шунтування вен.
Щоб цього не допускати, ведіть здоровий спосіб життя і не доводьте до ускладнення варикозу: використовуйте мазі, еластичний бинт, ходьба. Якщо дотримуватися цих вимог, процес розвитку варикозу зупиниться.
Якщо розвивається тромбофлебіт - почервоніння місця, де випирає вена, припухлість кінцівки. В такому випадку треба негайно звертатися до судинного хірурга.
Адже в разі відриву тромбу може статися тромбоз легеневої артерії.
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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