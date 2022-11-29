Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція
Варикоз - дуже поширене захворювання, яким частіше нездужають жінки. Він має кілька стадій - від найлегшої, коли можна все виправити корекцією, до найважчої - коли без хірургічного втручання не обійтися.
Про це розповіла терапевт Вікторія Кучеренко
Хто в зоні ризику?
За словами медикині, 8 із 10 пацієнтів мають симптоми захворювання вен, ризик зростає в декілька разів, якщо пацієнт - жінка. І стає ще вищим, якщо вона вагітна або приймає оральні контрацептиви.
Які початкові симптоми розвитку хронічної хвороби вен?
- Біль
- Свербіж
- Важкість
- Нічні судоми
- Відчуття набряку
- Симптом неспокійних ніг (коли довго не можете заснути і постійно змінюєте позу для сну)
- Парастезії (відчуття повзання мурашок)
- Втомленість ніг
- Відчуття пульсації
Ці симптоми можуть з'являтися або посилюватися при довготривалому перебуванні у положенні сидячи або стоячи, в спеку, в передменструальний період, при прийомі гарячої ванни.
Які фактори ризику?
- Жіноча стать
- Вагітність
- Прийом оральних контрацептиві
- Малорухомий спосіб життя
- Обтяжена спадковість по хворобі вен
- Надлишкова маса тіла та ожиріння
- Похилий вік
- Тромбоз глибоких вен в анамнезі
- Довготривале перебування в стоячому або сидячому положенні
Коли і як лікувати
За словами лікарки, на початкових етапах захворювання піддається терапевтичному лікуванню, але якщо не звертати увагу, то стан прогресує і призводить до трофічних порушень з розвитком трофічних виразок.
Загальні принципи лікування:
- Зміна способу життя
- Консервативна та компресійна терапія
- Склеротерапія, лазерна абляція, відкриті хірургічні операції
Важливо! Лікування залежить від стадії!
Які є стадії?
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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