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Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція

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Вівторок 29 листопада 2022 17:22
Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція Колаж РБК-Україна: Як треба лікувати варикоз
Автор: Світлана Мащенко

Варикоз - дуже поширене захворювання, яким частіше нездужають жінки. Він має кілька стадій - від найлегшої, коли можна все виправити корекцією, до найважчої - коли без хірургічного втручання не обійтися.

Про це розповіла терапевт Вікторія Кучеренко

Хто в зоні ризику?

За словами медикині, 8 із 10 пацієнтів мають симптоми захворювання вен, ризик зростає в декілька разів, якщо пацієнт - жінка. І стає ще вищим, якщо вона вагітна або приймає оральні контрацептиви.

Які початкові симптоми розвитку хронічної хвороби вен?

  • Біль
  • Свербіж
  • Важкість
  • Нічні судоми
  • Відчуття набряку
  • Симптом неспокійних ніг (коли довго не можете заснути і постійно змінюєте позу для сну)
  • Парастезії (відчуття повзання мурашок)
  • Втомленість ніг
  • Відчуття пульсації

Ці симптоми можуть з'являтися або посилюватися при довготривалому перебуванні у положенні сидячи або стоячи, в спеку, в передменструальний період, при прийомі гарячої ванни.

Які фактори ризику?

  • Жіноча стать
  • Вагітність
  • Прийом оральних контрацептиві
  • Малорухомий спосіб життя
  • Обтяжена спадковість по хворобі вен
  • Надлишкова маса тіла та ожиріння
  • Похилий вік
  • Тромбоз глибоких вен в анамнезі
  • Довготривале перебування в стоячому або сидячому положенні

Коли і як лікувати

За словами лікарки, на початкових етапах захворювання піддається терапевтичному лікуванню, але якщо не звертати увагу, то стан прогресує і призводить до трофічних порушень з розвитком трофічних виразок.

Загальні принципи лікування:

  • Зміна способу життя
  • Консервативна та компресійна терапія
  • Склеротерапія, лазерна абляція, відкриті хірургічні операції

Важливо! Лікування залежить від стадії!

Які є стадії?

Стадії варикозу: коли можна пролікувати, а коли необхідна операція

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko

Раніше ми писали, чим насправді загрожує варикоз.

Також читайте про основні правила профілактики варикозу.

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