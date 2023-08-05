Как побороть варикоз на ногах. Врач назвал действенные способы для разных стадий

Что такое варикоз

По словам медика, варикоз - расширение вен с повреждением их клапанов. Это приводит к отекам и застою в конечностях.

Причинами может стать стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Чаще проблему с венами испытывают женщины.

Лечение зависит от стадии

Если варикоз на стадии трофических язв, требуется шунтирование.

На начальной стадии процесс нужно заморозить:

периодически подтягиваться на носочках

тренировать икры

ставить ноги выше, чтобы был отток

не поднимать тяжелое

подкладывать подушки под ноги, когда лежите

Как побороть варикоз и не дать ему прогрессировать

Женщинам врач рекомендует надевать с утра (пока не встали с постели) компрессионные колготы, которые будут держать вены.

Мужчинам - лежа наматывать эластичный бинт (делать это надо лежа, когда вены спались).

Утром и вечером нужно принимать контрастный душ: если не можете во все тело, то на ноги обязательно. Вечером желательно сходить поплавать.

Утром и вечером мазать мазями и принимать таблетки в соответствии с рекомендациями вашего врача. Мазь следует наносить только на чистую кожу.

Лечение варикоза хирургически

Хирургически варикоз лечить тоже можно. Это эндовенозная лазерная коагуляция, когда диод вводится в вену и она слипается. Такая процедура более косметическая.

В запущенных случаях производят шунтирование вен.

Чтобы этого не допускать, ведите здоровый образ жизни и не доводите до усложнения варикоза: используйте мази, эластичный бинт, ходьбу. Если соблюдать эти требования, процесс развития варикоза остановится.

Что нельзя делать:

ходить в сауну

принимать горячую ванну

долго сидеть в авто (желательно разминаться, ходить раз в 1 час)

Когда варикоз становится серьезной проблемой

Если развивается тромбофлебит - покраснение места, где выпирает вена, припухлость конечности. В таком случае нужно немедленно обращаться к сосудистому хирургу.

Ведь при отрыве тромба может произойти тромбоз легочной артерии.

Стадии развития варикоза:

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko