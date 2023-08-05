Как побороть варикоз на ногах. Врач назвал действенные способы для разных стадий

Варикоз из косметического дефекта может быстро стать серьезной проблемой, которая будет мешать полноценной жизни. Поэтому его следует своевременно лечить и сдерживать.
Как это сделать, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
По словам медика, варикоз - расширение вен с повреждением их клапанов. Это приводит к отекам и застою в конечностях.
Причинами может стать стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Чаще проблему с венами испытывают женщины.
Если варикоз на стадии трофических язв, требуется шунтирование.
На начальной стадии процесс нужно заморозить:
Женщинам врач рекомендует надевать с утра (пока не встали с постели) компрессионные колготы, которые будут держать вены.
Мужчинам - лежа наматывать эластичный бинт (делать это надо лежа, когда вены спались).
Утром и вечером нужно принимать контрастный душ: если не можете во все тело, то на ноги обязательно. Вечером желательно сходить поплавать.
Утром и вечером мазать мазями и принимать таблетки в соответствии с рекомендациями вашего врача. Мазь следует наносить только на чистую кожу.
Хирургически варикоз лечить тоже можно. Это эндовенозная лазерная коагуляция, когда диод вводится в вену и она слипается. Такая процедура более косметическая.
В запущенных случаях производят шунтирование вен.
Чтобы этого не допускать, ведите здоровый образ жизни и не доводите до усложнения варикоза: используйте мази, эластичный бинт, ходьбу. Если соблюдать эти требования, процесс развития варикоза остановится.
Если развивается тромбофлебит - покраснение места, где выпирает вена, припухлость конечности. В таком случае нужно немедленно обращаться к сосудистому хирургу.
Ведь при отрыве тромба может произойти тромбоз легочной артерии.
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
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