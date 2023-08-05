Як побороти варикоз на ногах. Лікар назвав дієві способи для різних стадій

Варикоз із косметичного дефекту швидко може стати серйозною проблемою, яка заважатиме повноцінному життю. Тож його варто вчасно лікувати і стримувати.

Як це зробити, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

Що таке варикоз

За словами медика, варикоз - розширення вен з пошкодженням їх клапанів. Це призводить до набряків і застою в кінцівках.

Причинами може стати стояча або сидяча робота, малорухливий спосіб життя. Частіше проблему з венами мають жінки.

Лікування залежить від стадії

Якщо варикоз на стадії трофічних виразок, потрібне шунтування.

На початковій стадії процес треба заморозити:

періодично підтягуватися на носочках

тренувати ікри

ставити ноги вище, щоб був відтік

не піднімати важке

підкладати подушки під ноги, коли лежите

Як побороти варикоз і не дати йому прогресувати

Жінкам лікар рекомендує вдягати зранку (поки не встали з ліжка) компресійні колготи, які будуть тримати вени.

Чоловікам - лежачи намотувати еластичний бинт (робити це треба лежачи, коли вени спалися).

Зранку та ввечері треба приймати контрастний душ: якщо не можете на все тіло, то на ноги обов’язково. Ввечері бажано сходити поплавати.

Зранку та ввечері мазати мазями і приймати пігулки відповідно до рекомендацій вашого лікаря. Мазь треба наносити тільки на чисту шкіру.

Лікування варикозу хірургічно

Хірургічно варикоз лікувати теж можна. Це ендовенозна лазерна коагуляція, коли вводиться діод у вену і вона злипається. Така процедура більш косметична.

У запущених випадках роблять шунтування вен.

Щоб цього не допускати, ведіть здоровий спосіб життя і не доводьте до ускладнення варикозу: використовуйте мазі, еластичний бинт, ходьба. Якщо дотримуватися цих вимог, процес розвитку варикозу зупиниться.

Що не можна робити:

ходити в сауну

приймати гарячу ванну

довго сидіти в авто (бажано розминатися, ходити раз на 1 годину)

Коли варикоз стає серйозною проблемою

Якщо розвивається тромбофлебіт - почервоніння місця, де випирає вена, припухлість кінцівки. В такому випадку треба негайно звертатися до судинного хірурга.

Адже в разі відриву тромбу може статися тромбоз легеневої артерії.

Стадії розвитку варикозу:

Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko