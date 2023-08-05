Как побороть варикоз на ногах. Врач назвал действенные способы для разных стадий
Варикоз из косметического дефекта может быстро стать серьезной проблемой, которая будет мешать полноценной жизни. Поэтому его следует своевременно лечить и сдерживать.
Как это сделать, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Что такое варикоз
По словам медика, варикоз - расширение вен с повреждением их клапанов. Это приводит к отекам и застою в конечностях.
Причинами может стать стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Чаще проблему с венами испытывают женщины.
Лечение зависит от стадии
Если варикоз на стадии трофических язв, требуется шунтирование.
На начальной стадии процесс нужно заморозить:
- периодически подтягиваться на носочках
- тренировать икры
- ставить ноги выше, чтобы был отток
- не поднимать тяжелое
- подкладывать подушки под ноги, когда лежите
Как побороть варикоз и не дать ему прогрессировать
Женщинам врач рекомендует надевать с утра (пока не встали с постели) компрессионные колготы, которые будут держать вены.
Мужчинам - лежа наматывать эластичный бинт (делать это надо лежа, когда вены спались).
Утром и вечером нужно принимать контрастный душ: если не можете во все тело, то на ноги обязательно. Вечером желательно сходить поплавать.
Утром и вечером мазать мазями и принимать таблетки в соответствии с рекомендациями вашего врача. Мазь следует наносить только на чистую кожу.
Лечение варикоза хирургически
Хирургически варикоз лечить тоже можно. Это эндовенозная лазерная коагуляция, когда диод вводится в вену и она слипается. Такая процедура более косметическая.
В запущенных случаях производят шунтирование вен.
Чтобы этого не допускать, ведите здоровый образ жизни и не доводите до усложнения варикоза: используйте мази, эластичный бинт, ходьбу. Если соблюдать эти требования, процесс развития варикоза остановится.
Что нельзя делать:
- ходить в сауну
- принимать горячую ванну
- долго сидеть в авто (желательно разминаться, ходить раз в 1 час)
Когда варикоз становится серьезной проблемой
Если развивается тромбофлебит - покраснение места, где выпирает вена, припухлость конечности. В таком случае нужно немедленно обращаться к сосудистому хирургу.
Ведь при отрыве тромба может произойти тромбоз легочной артерии.
Стадии развития варикоза:
Фото: instagram.com/dr.viktoria_kucherenko
Раньше мы писали, в каких случаях при варикозе необходима операция.
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