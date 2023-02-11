Як побороти стрес: щоденні дієві техніки для заспокоєння

Стрес - це нормальна реакція організму на труднощі, страх і загрозу та інші непобутові емоції. З відчуттям стресу людина стикається ледь не щодня, просто він впливає на неї різним чином. Однак яким би не був стрес, варто вміти правильно себе заспокоювати та долати тривожний стан.
Дієвими техніками для зниження рівня стресу діляться в Telegram-каналі МОЗ України.
Суть цієї техніки полягає в тому, що вам необхідно перемкнутися від емоцій до дій. Таким чином мозок припинить зосереджуватися на тому, що йому страшно, а почне подавати сигнали тілу діяти.
Техніка заземлення є дуже ефективною навіть у боротьбі з панічними атаками та не займає багато часу.
"Гачок" - це нав'язлива важка думка, яка не дає вам спокою. Це може бути будь-що, що колись зробило вам боляче: осуд, образа, насмішка тощо. Також може не покидати якийсь сильний емоційний момент, який ви пережили.
Як викинути "гачок" з голови:
Щоденні техніки для зниження рівня стресу (фото: Freepik)
Цінності вказують нам на те, якими людьми ми хочемо бути, як ставимося до себе й інших, в який спосіб прагнемо досягати цілей. Тому в незвичних ситуаціях варто чинити так, як вважаєте за потрібне відповідно до своїх переконань.
Запам'ятайте найголовніші способи реагувати на складну ситуацію:
Коли відчуваєте стрес або негативні емоції, будьте до себе насамперед добрими.
Щоденні техніки для зниження рівня стресу (фото: Freepik)
Якщо відігнати важкі думки та почуття не вдається, спробуйте "створити для них простір".
Раніше ми розповідали, як знизити стрес від постійних повідомлень і дзвінків на телефон.
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