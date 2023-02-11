Як побороти стрес: щоденні дієві техніки для заспокоєння

Заземлення

Суть цієї техніки полягає в тому, що вам необхідно перемкнутися від емоцій до дій. Таким чином мозок припинить зосереджуватися на тому, що йому страшно, а почне подавати сигнали тілу діяти.

Опишіть приміщення навколо себе.

Розкажіть, де ви перебуваєте, хто з вами поруч.

Спробуйте назвати предмети, які ви бачите навколо, торкніться до них, спробуйте на смак або понюхайте, якщо є змога.

Техніка заземлення є дуже ефективною навіть у боротьбі з панічними атаками та не займає багато часу.

Знятися з "гачка"

"Гачок" - це нав'язлива важка думка, яка не дає вам спокою. Це може бути будь-що, що колись зробило вам боляче: осуд, образа, насмішка тощо. Також може не покидати якийсь сильний емоційний момент, який ви пережили.

Як викинути "гачок" з голови:

Усвідомте, що ці думки та почуття відволікають вас. Зверніть на них таким чином увагу.

Спробуйте подумки або вголос назвати ті емоції, що ви відчуваєте прямо зараз.

Переведіть фокус уваги на те, чим зараз займаєтеся. Застосуйте техніку заземлення.

Щоденні техніки для зниження рівня стресу (фото: Freepik)

Дійте згідно зі своїми цінностями

Цінності вказують нам на те, якими людьми ми хочемо бути, як ставимося до себе й інших, в який спосіб прагнемо досягати цілей. Тому в незвичних ситуаціях варто чинити так, як вважаєте за потрібне відповідно до своїх переконань.

Оберіть найважливіші для вас цінності.

Потім оберіть одну маленьку дію, яку ви можете втілювати в життя згідно з цими цінностями.

Складіть план простих дій, які ви можете втілити вже завтра або наступного тижня.

Запам'ятайте найголовніші способи реагувати на складну ситуацію:

Піти від неї.

Здатися і відмовитися від цінностей.

Змінити те, що можна змінити.

Прийняти те, що не можна змінити.

Проявляйте доброту

Коли відчуваєте стрес або негативні емоції, будьте до себе насамперед добрими.

Спробуйте обрати погану думку про себе. Наприклад, "у мене нічого не виходить".

Визначте, що це є. Наприклад, "це - різке судження про мене".

Далі скажіть подумки: "Я звертаю увагу на різке судження".

Застосуйте техніку заземлення. Це допоможе вам вийти з потоку емоцій і повернутися в усвідомлення вашого "зараз".

Спробуйте також поговорити з собою по-доброму. Згадайте, наскільки легше долати труднощі, коли хтось підтримує вас і виявляє доброту.

Щоденні техніки для зниження рівня стресу (фото: Freepik)

Створіть простір

Якщо відігнати важкі думки та почуття не вдається, спробуйте "створити для них простір".