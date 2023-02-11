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Как побороть стресс: ежедневные действенные техники для успокоения

Как бороться со стрессом (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх и угрозу и другие небытовые эмоции. С чувством стресса человек сталкивается чуть ли не каждый день, просто он влияет на него разным образом. Однако каким бы ни был стресс, следует уметь правильно себя успокаивать и преодолевать тревожное состояние.

Действенными техниками для снижения уровня стресса делятся в Telegram-канале Минздрава Украины.

Заземление

Суть этой техники состоит в том, что вам необходимо переключиться от эмоций к действиям. Таким образом, мозг перестанет сосредотачиваться на том, что ему страшно, а начнет подавать сигналы телу действовать.

  • Опишите помещение вокруг себя.
  • Расскажите, где вы находитесь, кто рядом с вами.
  • Попробуйте назвать предметы, которые вы видите вокруг, коснитесь их, попробуйте по вкусу или понюхайте, если есть возможность.

Техника заземление очень эффективна даже в борьбе с паническими атаками и не занимает много времени.

Сняться с "крючка"

"Крючок" - это навязчивая тяжелая мысль, которая не дает вам покоя. Это может быть что угодно, что когда-то сделало вам больно: осуждение, оскорбление, насмешка и т.д. Также может не покидать какой-нибудь сильный эмоциональный момент, который вы пережили.

Как выбросить "крючок" из головы:

  • Поймите, что эти мысли и чувства отвлекают вас. Обратите таким образом на них внимание.
  • Попытайтесь мысленно или вслух назвать те эмоции, что вы испытываете прямо сейчас.
  • Переведите фокус внимания на то, чем сейчас занимаетесь. Используйте технику заземление.

Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)

Действуйте согласно своим ценностям

Ценности указывают нам на то, какими людьми мы хотим быть, как относимся к себе и другим, каким образом стремимся достигать целей. Поэтому в необычных ситуациях следует поступать так, как считаете нужным в соответствии со своими убеждениями.

  • Выберите наиболее важные для вас ценности.
  • Затем выберите одно маленькое действие, которое вы можете воплощать в жизнь согласно этим ценностям.
  • Составьте план простых действий, которые вы можете реализовать уже завтра или на следующей неделе.

Запомните главные способы реагировать на сложную ситуацию:

  • Уйти от нее.
  • Сдаться и отказаться от ценностей.
  • Изменить то, что можно изменить.
  • Принять то, что нельзя изменить.

Проявляйте доброту

Когда испытываете стресс или отрицательные эмоции, будьте к себе прежде всего добрыми.

  • Попытайтесь выбрать плохое мнение о себе. Например, "у меня ничего не выходит".
  • Определите, что это. Например, "это - резкое суждение обо мне".
  • Далее скажите мысленно: "Я обращаю внимание на резкое суждение".
  • Используйте технику заземления. Это поможет вам выйти из потока эмоций и вернуться в осознание вашего "сейчас".
  • Попытайтесь также поговорить с собой по-доброму. Вспомните, насколько легче преодолевать трудности, когда кто-то поддерживает вас и проявляет доброту.

Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)

Создайте пространство

Если отогнать тяжелые мысли и чувства не удается, попробуйте создать для них пространство.

  • Представьте, что ваши болезненные ощущения - это какой-то предмет (подумайте о его размере, форме, цвете и температуре).
  • Определите и назовите это мнение или чувство.
  • Позвольте чувству или мысли приходить и уходить.
  • Дышите и представляйте, как воздух проникает в вашу боль, обволакивает ее, создавая для нее пространство. Вместо того чтобы бороться с мыслью или чувством, позвольте им просто быть и проходить сквозь вас как погода.

Раньше мы рассказывали, как снизить стресс от постоянных уведомлений и звонков на телефон.

Читайте также, почему психика человека остро реагирует на отключение света.

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