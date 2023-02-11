Как побороть стресс: ежедневные действенные техники для успокоения

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх и угрозу и другие небытовые эмоции. С чувством стресса человек сталкивается чуть ли не каждый день, просто он влияет на него разным образом. Однако каким бы ни был стресс, следует уметь правильно себя успокаивать и преодолевать тревожное состояние.
Действенными техниками для снижения уровня стресса делятся в Telegram-канале Минздрава Украины.
Суть этой техники состоит в том, что вам необходимо переключиться от эмоций к действиям. Таким образом, мозг перестанет сосредотачиваться на том, что ему страшно, а начнет подавать сигналы телу действовать.
Техника заземление очень эффективна даже в борьбе с паническими атаками и не занимает много времени.
"Крючок" - это навязчивая тяжелая мысль, которая не дает вам покоя. Это может быть что угодно, что когда-то сделало вам больно: осуждение, оскорбление, насмешка и т.д. Также может не покидать какой-нибудь сильный эмоциональный момент, который вы пережили.
Как выбросить "крючок" из головы:
Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)
Ценности указывают нам на то, какими людьми мы хотим быть, как относимся к себе и другим, каким образом стремимся достигать целей. Поэтому в необычных ситуациях следует поступать так, как считаете нужным в соответствии со своими убеждениями.
Запомните главные способы реагировать на сложную ситуацию:
Когда испытываете стресс или отрицательные эмоции, будьте к себе прежде всего добрыми.
Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)
Если отогнать тяжелые мысли и чувства не удается, попробуйте создать для них пространство.
Раньше мы рассказывали, как снизить стресс от постоянных уведомлений и звонков на телефон.
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