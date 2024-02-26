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Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы

Понедельник 26 февраля 2024 20:31
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Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы Как заботиться о себе, когда совсем нет времени (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Заботиться и беспокоиться о себе нужно всегда, даже когда вы очень устали и у вас катастрофически не хватает времени и сил. Это очень важно, потому что помогает поддерживать не только физическое здоровье, но и ментальное.

Как заботиться о себе, когда совсем нет времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы психологической платформы "Ты как?" в Telegram.

Психологи отмечают, что есть несколько простых упражнений, которые помогут позаботиться и позаботиться о себе даже тогда, когда нет времени или сил.

Вам хватит 3 минуты в день, чтобы:

  • Закрыть глаза и подышать
  • Выпить дополнительный стакан воды
  • Выполнить простое ежедневное упражнение или технику

Вам хватит 10 минут в день, чтобы:

  • Пройтись вокруг дома или офиса
  • Сделать зарядку или несколько простых упражнений для мышц
  • Включить музыку и потанцевать

Вам хватит 30 минут в день, чтобы:

  • Вкусно и полноценно пообедать
  • Выписать свои мысли и эмоции на бумагу
  • Помедитировать

Вам хватит 1 часа в день, чтобы:

  • Побыть в режиме оффлайн
  • Пригласить друга или подругу на кофе
  • Позаниматься любимым делом

Вам хватит 2-3 часов в день, чтобы:

  • Учиться чему-то новому
  • Быть туристом в своем городе
  • Поспать на пару часов подольше

Раньше мы писали о том, как научиться говорить "нет" - простой трюк от психолога.

А еще рассказывали о том, как избавиться от тревоги и "катастрофического" мышления.

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