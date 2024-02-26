Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы
Заботиться и беспокоиться о себе нужно всегда, даже когда вы очень устали и у вас катастрофически не хватает времени и сил. Это очень важно, потому что помогает поддерживать не только физическое здоровье, но и ментальное.
Как заботиться о себе, когда совсем нет времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы психологической платформы "Ты как?" в Telegram.
Психологи отмечают, что есть несколько простых упражнений, которые помогут позаботиться и позаботиться о себе даже тогда, когда нет времени или сил.
Вам хватит 3 минуты в день, чтобы:
- Закрыть глаза и подышать
- Выпить дополнительный стакан воды
- Выполнить простое ежедневное упражнение или технику
Вам хватит 10 минут в день, чтобы:
- Пройтись вокруг дома или офиса
- Сделать зарядку или несколько простых упражнений для мышц
- Включить музыку и потанцевать
Вам хватит 30 минут в день, чтобы:
- Вкусно и полноценно пообедать
- Выписать свои мысли и эмоции на бумагу
- Помедитировать
Вам хватит 1 часа в день, чтобы:
- Побыть в режиме оффлайн
- Пригласить друга или подругу на кофе
- Позаниматься любимым делом
Вам хватит 2-3 часов в день, чтобы:
- Учиться чему-то новому
- Быть туристом в своем городе
- Поспать на пару часов подольше
Раньше мы писали о том, как научиться говорить "нет" - простой трюк от психолога.
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