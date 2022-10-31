Как подзарядить смартфон при отсутствии электричества: самые простые способы

Без смартфона мы уже не представляем свою жизнь. В нем находится абсолютно все - доступ к электронной почте, аккаунтам в соцсетях, кошелек и порой даже работа. В условиях отключения электроэнергии смартфон нужен с полным зарядом батареи.

А что же делать, если батарея почти на нуле, электроэнергии нет и в ближайшие часы не предвидится? Какие способы помогут подзарядить телефон, рассказали в Vikna.

Как зарядить телефон без электричества

Повербанк. С начала полномасштабного вторжения России в Украину повербанки стали незаменимыми помощниками многих украинцев. Они есть сейчас в торговых сетях в доступе - на любой кошелек и мощность. Этот способ не остаться без связи - самый простой.

Велосипедный генератор. Миниатюрный генератор размещен в колесе велосипеда, и он заряжается во время движения. Такой генератор можно снять и взять с собой в укрытие, чтобы зарядить телефон.

Автомобиль. Если у тебя или у твоих друзей, или соседей есть машина, то зарядить телефон будет просто. Сейчас автомобильные зарядки есть уже почти в каждом автомобиле.

От ноутбука. Если свет отключили и ноутбук в это время был выключен, то заряда батареи хватит, чтобы подзарядить телефон хоть немного. Нужен только кабель - подсоедини телефон к ноуту, поставь в смартфоне режим полета и подожди. Этот вариант будет медленным, но для важных звонков зарядки хватит.

От колонки. Если дома есть мощная колонка, то с помощью кабеля подключи ее к телефону. Полностью батарею зарядить не получится, но связь для срочного звонка это вариант обеспечит.

Как заряжать телефон нельзя

Интернет наполнен народными советами о том, как можно зарядить телефон с помощью подручных средств - лимона, джинсов, ножей и так далее.

Специалисты не рекомендуют использовать эти методы, так как есть очень большой риск испортить батарею. Повышение температуры даст несколько процентов заряда, но сама батарея может сильно нагреться и сгореть.

Лучше использовать самые простые методы для уменьшения активности: