Як підвищити урожай яблук в півтора-два рази: треба лише одно добриво

Що таке суперфосфат і чому він корисний для яблунь

Суперфосфат - це мінеральне добриво, яке містить легкодоступний для рослин фосфор. Саме фосфор відповідає за формування кореневої системи, цвітіння та розвиток зав'язі. Завдяки цьому добриву плодові дерева краще переносять стрес, посуху та холод. Фосфор сприяє накопиченню цукрів у плодах, що робить яблука солодшими та смачнішими.

Крім того, суперфосфат позитивно впливає на фотосинтез та зміцнює імунітет рослин. Його рекомендують вносити навесні, коли дерево пробуджується та активно росте.

Як правильно підживити яблуню у травні

Наприкінці весни яблуням необхідно дати стартовий заряд для майбутнього врожаю. Для цього ідеально підходить суперфосфат - на кожен квадратний метр проєкції крони потрібно 50 грамів.

Перед внесенням добрива варто розпушити ґрунт навколо стовбура, щоб поживні речовини краще проникли до коріння. Після цього землю щедро поливають - волога допомагає добриву рівномірно розподілитися.

Такий підхід активізує ріст плодів і позитивно впливає на кількість зав’язі. Регулярне підживлення - одна з найважливіших умов для отримання багатого врожаю.

Рясний урожай яблук залежить від весняного підживлення (фото: Freepik.com)

Захист дерева після цвітіння

Коли яблуня відцвіла, вона стає вразливою до захворювань. Найчастіше дерева вражають парша, моніліоз і різні грибки, які можуть знищити майбутні плоди. Щоб цього уникнути, через два тижні після завершення цвітіння дерево обробляють відповідними препаратами.

Обприскування слід проводити у спокійну погоду, вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Така профілактика допоможе зберегти листя, зав’язь і самі плоди здоровими. Чисте, доглянуте дерево - запорука високої врожайності.

Коли і як поливати яблуні протягом сезону

Правильний графік поливу - ще один важливий чинник, що впливає на врожайність. Яблуні поливають чотири рази на сезон, промочуючи ґрунт до глибини одного метра.