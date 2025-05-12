RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Как повысить урожай яблок в полтора-два раза: нужно лишь одно удобрение

Чем подкормить яблоню весной (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Май - лучшее время для заботы о яблоне, ведь именно в этот период формируются будущие плоды. От того, как именно вы подготовите дерево, зависит и количество, и качество урожая.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно позаботиться о яблонях в мае для хорошего урожая.

Что такое суперфосфат и почему он полезен для яблонь

Суперфосфат - это минеральное удобрение, которое содержит легкодоступный для растений фосфор. Именно фосфор отвечает за формирование корневой системы, цветение и развитие завязи. Благодаря этому удобрению плодовые деревья лучше переносят стресс, засуху и холод. Фосфор способствует накоплению сахаров в плодах, что делает яблоки более сладкими и вкусными.

Кроме того, суперфосфат положительно влияет на фотосинтез и укрепляет иммунитет растений. Его рекомендуют вносить весной, когда дерево пробуждается и активно растет.

Как правильно подкормить яблоню в мае

В конце весны яблоням необходимо дать стартовый заряд для будущего урожая. Для этого идеально подходит суперфосфат - на каждый квадратный метр проекции кроны нужно 50 граммов.

Перед внесением удобрения стоит разрыхлить почву вокруг ствола, чтобы питательные вещества лучше проникли к корням. После этого землю щедро поливают - влага помогает удобрению равномерно распределиться.

Такой подход активизирует рост плодов и положительно влияет на количество завязей. Регулярная подкормка - одно из важнейших условий для получения богатого урожая.
Обильный урожай яблок зависит от весенней подкормки (фото: Freepik.com)

Защита дерева после цветения

Когда яблоня отцвела, она становится уязвимой к заболеваниям. Чаще всего деревья поражают парша, монилиоз и различные грибки, которые могут уничтожить будущие плоды. Чтобы этого избежать, через две недели после завершения цветения дерево обрабатывают соответствующими препаратами.

Опрыскивание следует проводить в спокойную погоду, утром или вечером, когда нет палящего солнца. Такая профилактика поможет сохранить листья, завязь и сами плоды здоровыми. Чистое, ухоженное дерево - залог высокой урожайности.

Когда и как поливать яблони в течение сезона

Правильный график полива - еще один важный фактор, влияющий на урожайность. Яблони поливают четыре раза в сезон, промачивая почву до глубины одного метра.

  • Первый полив проводится ранней весной, до распускания почек.
  • Второй - примерно через три недели после цветения.
  • Третий - за 2-3 недели до сбора урожая, чтобы плоды были крупнее и сочнее.
  • И, наконец, четвертый полив важно сделать осенью, чтобы дерево лучше подготовилось к зиме - напитаться влагой и легче перенести морозы.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: сайты Southern Living, Ogorod.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
яблуняСад и огородУдобренияСоветы