Як підібрати шапку: стилістка поділилася лайфхаками та розповіла, які моделі в тренді зимою 2024

Відворот

Як відомо, на піку популярності шапки з відворотами. Однак необхідно враховувати, як він виглядає. Занадто широкий відворот сильно викривляє риси обличчя, а надто вузький розширюватиме його.

Зрілим жінкам дуже вузький відворот не підійде - він контрастує з об'ємом голови та рисами обличчя.

Відворот повинен бути середньої ширини - так, щоб ви могли відрегулювати його під своє обличчя, зазвичай це десь 3 пальці завширшки.

Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'єм і щільність в'язки

Також Олена Шевченко порадила звернути увагу на те, наскільки об'ємна нитка, з якої зв'язана шапка. Дуже об'ємна в'язка перетворить шапку на величезний жолудь на голові.

Оптимальний варіант - щільна в'язка із середньої за обсягом нитки.

Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'єм

Між шапкою головою має бути 2-3 пальця повітря, з боків і зверху.

"Я дуже часто бачу шапки-кальмари, які сильно обліплюють голову, а зверху залишається хвостик, схожий на хвіст кальмара. Це спотворює вашу форму голови та риси обличчя", - наголосила Шевченко.

Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Посадка

Не варто натягувати шапку на брови - так ви зробите своє обличчя ширшим та грубішим.

Стилістка підкреслила, що потрібно відкривати лоб і брови, так обличчя буде виглядати вужчим, і не буде ефекту широкого лоба, що нависає.

Надягати шапку на середину чола можна тільки в тому випадку, якщо у вас дуже подовжена, вузька форма голови.

Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)