Як підібрати шапку: стилістка поділилася лайфхаками та розповіла, які моделі в тренді зимою 2024

Жіноча шапка - це не просто головний убір, який захищає від вітру та холоду, а ще й стильний аксесуар. Тому кожна дівчина зараз у пошуку тієї самої шапки на осінь та зиму 2024-2025.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати такий головний убір та які фасони у тренді.
Як відомо, на піку популярності шапки з відворотами. Однак необхідно враховувати, як він виглядає. Занадто широкий відворот сильно викривляє риси обличчя, а надто вузький розширюватиме його.
Зрілим жінкам дуже вузький відворот не підійде - він контрастує з об'ємом голови та рисами обличчя.
Відворот повинен бути середньої ширини - так, щоб ви могли відрегулювати його під своє обличчя, зазвичай це десь 3 пальці завширшки.
Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Також Олена Шевченко порадила звернути увагу на те, наскільки об'ємна нитка, з якої зв'язана шапка. Дуже об'ємна в'язка перетворить шапку на величезний жолудь на голові.
Оптимальний варіант - щільна в'язка із середньої за обсягом нитки.
Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Між шапкою головою має бути 2-3 пальця повітря, з боків і зверху.
"Я дуже часто бачу шапки-кальмари, які сильно обліплюють голову, а зверху залишається хвостик, схожий на хвіст кальмара. Це спотворює вашу форму голови та риси обличчя", - наголосила Шевченко.
Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Не варто натягувати шапку на брови - так ви зробите своє обличчя ширшим та грубішим.
Стилістка підкреслила, що потрібно відкривати лоб і брови, так обличчя буде виглядати вужчим, і не буде ефекту широкого лоба, що нависає.
Надягати шапку на середину чола можна тільки в тому випадку, якщо у вас дуже подовжена, вузька форма голови.
Як вибрати шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Раніше ми розповіли, що таке капсульний гардероб і які речі мають бути у ньому взимку 2024 року.
Також подивіться, який верхній одяг обирають Раміна, Мірошниченко та Цимбалару.