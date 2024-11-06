Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Отворот

Как известно, на пике популярности шапки с отворотами. Однако необходимо учитывать, как он выглядит. Слишком широкий отворот сильно искривляет черты лица, а слишком узкий будет расширять его.

Зрелым женщинам очень узкий отворот не идет - он контрастирует с объемом головы и чертами лица.

Отворот должен быть средней ширины - так, чтобы вы могли отрегулировать его под свое лицо, обычно это где-то 3 пальца в ширину.

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем и плотность вязки

Также Елена Шевченко посоветовала обратить внимание на то, насколько объемная нить, из которой связана шапка. Очень объемная вязка превратит шапку в огромный желудь на голове.

Оптимальный вариант - плотная вязка из средней по объему нити.

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем

Между шапкой то головой должно быть 2-3 пальца воздуха, по бокам и сверху.

"Я очень часто вижу шапки-кальмары, сильно облепляющие голову, а сверху остается хвостик, похожий на хвост кальмара. Это искажает вашу форму головы и черты лица", - подчеркнула Шевченко.

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Посадка

Не следует натягивать шапку на брови - так вы сделаете свое лицо более широким и грубым.

Стилист подчеркнула, что нужно открывать лоб и брови, так лицо будет выглядеть более узким, и не будет эффекта нависающего широкого лба.

Надевать шапку на середину лба можно только в том случае, если у вас очень удлиненная, узкая форма головы.

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)