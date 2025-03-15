Як підібрати колготки під образ, колір шкіри та взуття. Стилістка дала поради, з якими ви точно не помилитесь

Жіночі колготки можуть бути бежевими, чорними та кольоровими, але не всі знають, як правильно підбирати цей елемент одягу, аби образ дійсно був вдалим. До того ж не завжди зрозуміло, з яким взуттям носити чорні або ж тілесні панчохи.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис стилістки Олени Шевченко в її Instagram розповідає, як поєднувати колготки та що варто врахувати.
Важливо знати, що щільність колготок може суттєво вплинути на увесь образ. Тому треба вміти їх підбирати. Шевченко назвала основні правила:
Не варто вдягати тоненькі колготки, якщо ваш "лук" зі щільного трикотажу. Так само слід утриматися від бажання поєднати легеньку шовкову сукню з колготками на 100 "ден".
Не менш важливий колір. Стилістка наголошує на тому, що колготки мають вдало поєднуватися з одягом. Врахуйте наступне:
Чорні колготки, які ви вдягнете під світлий одяг, просто "розріжуть" силует та позбавлять його гармонії. А якщо вони будуть світлими, а вбрання темним, образ може виглядати дивно та неохайно.
Не менш важливим є поєднання колготок зі взуттям. За словами Шевченко, вдалі кольори створять ідеальні пропорції:
А головною помилкою при виборі колготок до лакованого взуття може бути те, що ви оберете матові тканини. Різний блиск та його різна насиченість матимуть дивний вигляд.
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