Как подобрать колготки под образ, цвет кожи и обуви. Стилист дала советы, с которыми вы точно не ошибетесь

Женские колготки могут быть бежевыми, черными и цветными, но не все знают, как правильно подбирать этот элемент одежды, чтобы образ действительно был удачным. К тому же не всегда понятно, с какой обувью носить черные или телесные чулки.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилистки Елены Шевченко в ее Instagram рассказывает, как сочетать колготки и что стоит учесть.
Важно знать, что плотность колготок может существенно повлиять на весь образ. Поэтому нужно уметь их подбирать. Шевченко назвала основные правила:
Не стоит надевать тоненькие колготки, если ваш "лук" из плотного трикотажа. Так же следует воздержаться от желания совместить легкое шелковое платье с колготками на 100 "ден".
Не менее важен цвет. Стилистка отмечает, что колготки должны удачно сочетаться с одеждой. Учтите следующее:
Черные колготки, которые вы наденете под светлую одежду, просто "разрежут" силуэт и лишат его гармонии. А если они будут светлыми, а наряд темным, образ может выглядеть странно и неопрятно.
Не менее важным является сочетание колготок с обувью. По словам Шевченко, удачные цвета создадут идеальные пропорции:
А главной ошибкой при выборе колготок к лакированной обуви может быть то, что вы выберете матовые ткани. Разный блеск и его разная насыщенность будут иметь странный вид.
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