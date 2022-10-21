Як підготуватися до важкої зими без світла: поради, які реально працюють

Через масові ракетні обстріли Росії України в країні можливі відключення електроенергії та опалення. Сподіватимемося, що цього не станеться, але в будь-якому випадку краще підготуватися і бути у всеозброєнні.

Медик Катерина Бакіко дала кілька порад, як пережити зиму з можливими відключеннями світла і тепла.

Головні поради перед важкою зимою

Захистіть свій будинок від холоду

До настання зими утепліть свою оселю - ізолюйте горище, заблокуйте протяги за допомогою герметика або віконної плівки. Захист від протягів можна прикріпити до нижньої частини дверей, щоб запобігти виходу тепла. Покладіть на підлогу килим.

Подбайте про їжу та воду

Зберігайте кілька пляшок з водою і продукти, що не псуються, такі як консервовані продукти, розчинні супи, сухарі, сухофрукти і т. п.

Коли ви знаєте, що немає води та електрики, попередньо наповніть ванну водою і відро з водою для змиву в унітазі. Перед морозами перекрийте головний водопровідний кран, щоб запобігти замерзанню. Подбайте за приготування їжі - купіть туристичний пальник, запас газу.

Теплий одяг та ковдра

Обов'язково підготуйте зимовий одяг для всіх членів вашої родини. Також пошукайте теплі шапки, шарфи, рукавиці, шкарпетки, пледи. Подбайте про теплу ковдру, туристичні теплі спальники. Вночі можна спати у наметі прямо вдома.



Ліхтарики та радіо

Подбайте про ліхтарики (на акумуляторах), радіо на батарейках (і батарейки). Також знадобляться свічки.

Заправте свій автомобіль

Переконайтеся, що автомобіль готовий, якщо вам доведеться евакуюватися. Заповніть бензобак автомобіля або зберігайте каністру з паливом.

Павербанки

Купуйте та тримайте зарядженими павербанки, це дозволить вашому телефону бути довше на зв'язку та контактувати з людьми. Можна вибрати павербанки на сонячній батареї.

Запасіться паливом та дровами

Якщо у вас є дров'яний або газовий котел, запасіть достатньо палива та дров, щоб принаймні одна кімната була теплою.

Вимкніть холодильник або морозильник

Якщо зникла електрика на довго, продукти можна зберігати якийсь час на балконі або захищеному місці у дворі, за умови холоду, або відразу приготувати з цих продуктів консерви. Щоб ваша їжа довше залишалася холодною - зменшіть температуру в холодильнику або морозильній камері до того, як відбудеться збій. Не відкривайте холодильник якнайдовше, щоб продукти не зіпсувалися.

Приготуйте ліки

Якщо вам чи члену вашої сім'ї потрібно регулярно приймати ліки, обов'язково оновіть рецепт та купіть ліки заздалегідь.

Іграшки та діти

Зберіть цікаві настільні ігри, папір, олівці, щоб дітям було цікавіше.



Підготуйте портативну міні-електростанцію або генератор

Придбання портативної міні-електростанції або генератора дозволить уникнути багатьох проблем з відключенням електроенергії, які можуть виникати під час зимового вимкнення.

Зберіть тривожну валізку (документи, ключі, аптечка і т.д.)



Перед вимкненням електрики вимкніть електроприлади



Коли живлення відновиться, може виникнути стрибок напруги, який зашкодить вашим приладам. Слід звернути увагу на техніку з мікропроцесором, наприклад телевізори, комп'ютери, мікрохвильові печі, посудомийні машини, пральні та холодильники.