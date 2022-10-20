Що має зробити кожен українець, щоб підготуватися до опалювального сезону

В Україні опалювальний сезон може бути найскладнішим в історії незалежної держави. Тому усім громадянам варто у помешканнях провести перелік деяких заходів.

Про це повідомили на сторінці Мінрегіону у Telegram .

За словами голови міністерства Олексія Чернишова, від кожного громадянина залежить підготовка всієї держави до опалювального сезону.

Тому важливо, щоб кожен перевірив, чи правильно він підготував свій будинок до зими та холодів. Все тому, що Росія варварськи руйнує інфраструктурні об'єкти, щоб залишити українців без тепла та світла.

Що потрібно зробити

провести профілактику вікон, ущільнення вікон та дверей. Для цього краще знайти спеціаліста. Крім регулювання вікон також варто подбати про те, щоб тепло не йшло через двері;

вибрати "теплу кімнату". У разі відключення опалення використовувати електричні обігрівачі потрібно в одній кімнаті. Це має бути найтепліша і найменша кімната в квартирі чи будинку.

"звільнити" батареї. Зокрема, вони не повинні бути закриті ні шторами, ні меблями.

тепловідбивний екран. Це фольгований матеріал, який клеїться на стіну за батареями. Завдяки йому усе тепло буде потрапляти до квартири, а не грітиме стіни;

викликати фахівця, щоб він перевірив розетки, проводку та електроприлади;

викликати сантехніка, щоб він перевірив котел та теплу підлогу;

в будинку можна встановити твердопаливний котел;

важливо запастись електрогенератором та паливом до нього.

Важливо, щоб кожен підготував план, домовився з родичами, друзями, сусідами про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.