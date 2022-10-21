Как подготовиться к тяжелой зиме без света: советы, которые реально работают

Из-за массовых ракетных обстрелов России Украины в стране возможны отключения электроэнергии и отопления. Будем очень надеяться, что этого не произойдет, но в любом случае лучше подготовиться и быть во всеоружии.

Медик Екатерина Бакико дала несколько советов, как же пережить зиму с возможными отключениями света и тепла.

Главные советы перед тяжелой зимой

Защитите свой дом от холода

До наступления зимы утеплите свое жилище – изолируйте чердак, заблокируйте сквозняки с помощью герметика или оконной пленки. Защиту от сквозняков можно прикрепить к нижней части двери, чтобы предотвратить выход тепла. Положите на пол ковер.

Позаботьтесь о еде и воде

Храните несколько бутылок с водой и непортящиеся продукты, такие как консервированные продукты, растворимые супы, сухари, сухофрукты и т. д.

Когда вы знаете, что отсутствует вода и электричество, предварительно наполните ванну водой и ведро с водой для смыва в унитазе. Перед морозами – перекройте главный водопроводный кран, чтобы предотвратить замерзание. Позаботьтесь за приготовление пищи - купите туристическую горелку, запас газа.

Теплая одежда и одеяло

Обязательно подготовьте зимнюю одежду для всех членов вашей семьи. Также поищите теплые шапки, шарфы, варежки, носки, пледы. Позаботьтесь о теплом одеяле, туристических теплых спальниках. Ночью можно спать в палатке дома.



Фонарики и радио

Позаботьтесь о фонариках (на аккумуляторах), радиоприемник на батарейках (и батарейки). Также пригодятся свечи.

Заправьте свой автомобиль

Убедитесь, что автомобиль готов, если вам понадобится эвакуироваться. Заполните бензобак автомобиля или храните канистру с топливом.

Павербанки

Купите и держите заряженными павербанки, это позволит вашему телефону быть дольше на связи и контактировать с людьми. Можно выбрать павербанки на солнечной батарее.

Запаситесь топливом и дровами

Если у вас есть дровяной или газовый котел, запасите достаточно топлива и дров, чтобы по крайней мере одна комната была теплой.

Выключите холодильник или морозильник

Если пропало электричество на долго, продукты можно хранить какое-то время на балконе или в защищенном месте во дворе, при условии холода, или сразу приготовить из этих продуктов консервы. Чтобы ваша еда дольше оставалась холодной - снизьте температуру в холодильнике или морозильной камере до того, как произойдет сбой. Не открывайте холодильник как можно дольше, чтобы продукты не испортились.

Приготовьте лекарства

Если вам или члену вашей семьи нужно регулярно принимать лекарства, обязательно обновите рецепт и купите лекарства заранее.

Игрушки и дети

Соберите интересные настольные игры, бумагу, карандаши, чтобы детям было интереснее.



Подготовьте портативную миниэлектростанцию ​​или генератор

Приобретение портативной миниэлектростанции или генератора позволит избежать многих проблем с отключением электроэнергии, которые могут возникать во время зимнего отключения.

Соберите тревожный чемоданчик (документы, ключи, аптечка и т.д.)



Перед отключением электричества выключите электроприборы



Когда питание возобновится, может возникнуть скачок напряжения, который повредит ваши приборы. Следует обратить внимание на технику с микропроцессором, например телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, посудомоечные машины, стиральные машины и холодильники.