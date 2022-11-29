UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як підготуватися до тривалого відключення світла: чіткий алгоритм дій

Фото: Як підготуватися до блекауту (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Масовий обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що світло в будинках українців згасне на 12 годин, а в складніших ситуаціях - і на кілька діб. Загроза нових обстрілів існує і тому варто знати, як підготуватися до можливого блекауту.

Чіткий алгоритм дій щодо підготовки до форс-мажорних ситуацій - читайте у матеріалі нижче.

Зв'язок

Домовитеся заздалегідь з рідними про точку збору, якщо мобільний зв'язок знову "ляже". Наприклад, дорослі можуть зустрітися біля школи, де навчаються діти й потім вирушити у гості до старшого покоління. Або ж усі збираються в одній квартирі.

Обговоріть із дітьми ситуацію, коли немає зв'язку. Попередьте, що ви їх чекатимете у відомій їм точці - вдома, в офісі, у бабусі з дідусем. Якщо діти ще самі не переміщаються містом – про те, що ви заберете їх зі школи чи дитячого садка одразу, як буде така можливість.

Заздалегідь перевірте кількість грошей на мобільних рахунках, щоб не опинитися без зв'язку в невідповідний момент.

Зателефонуйте своєму провайдеру та дізнайтеся, як вони працюють при відключенні світла. Якщо вони мають зв'язок, то вам знадобиться зарядна станція.

Намагайтеся, щоб на ваших телефонах залишалося щонайменше 25% заряду. Якщо менше – шукайте можливість зарядити батарею.

Заздалегідь з'ясуйте номери екстрених служб та альтернативні номери. А також місця, де є стаціонарні телефони – це може бути медична установа, заклади освіти, ЖЕК, відділення поліції.

Запаси

Зробіть запаси будинку на випадок, якщо вам доведеться 3-5 днів перебувати без опалення, води, електроенергії. Вам знадобляться:

  • Чай
  • Цукор
  • Енергетичні батончики
  • Шоколад
  • Каші швидкого приготування
  • Локшина швидкого приготування
  • Сухарики чи хлібці
  • Горіхи
  • Інші продукти тривалого зберігання без особливих умов

Не забудьте купити предмети особистої гігієни та корм тваринам, якщо вони у вас є.

Вода

Обов'язково зробіть запас питної води на 3-5 днів – з розрахунку по 2 літри на кожного члена сім'ї на добу. Також вам знадобиться вода для кип'ятіння та технічна.

Заздалегідь з'ясуйте, де у вашому районі чи місті є можливість набрати чисту воду у пляшки, якщо ваших запасів виявиться замало.

Аптечка

Підготуйте запаси ліків з урахуванням потреб усіх членів вашої родини. Якщо ваші рідні мають хронічні захворювання або комусь потрібно приймати таблетки щодня - зробіть необхідний запас.

Також складіть в аптечку ліки та засоби для першої допомоги у критичних ситуаціях.

Теплі речі

Складіть теплі речі у доступному місці на випадок, якщо довго не буде опалення та електроенергії. Бажано, щоб усі пледи та ковдри були в одному місці.

Документи

Тривожний рюкзак з необхідними документами та речами має бути зібраний. Він вам знадобиться, якщо доведеться негайно евакуюватися або терміново поїхати до рідних на кілька днів.

Бажано мати в будинку готівку. Або ж озброїтися спеціальною картою, яка покаже працюючі банкомати або місця, де можна переводити в готівку кошти.

Гаджети

Усі гаджети та павербанки тримайте постійно зарядженими. При тривалому відключенні світла їх можна буде підзарядити в Пунктах Незламності. Заздалегідь з'ясуйте, де поруч із вами знаходяться такі пункти чи місця, де можна зарядити гаджети.

Завантажте заздалегідь карти, які працюють офлайн. Збережіть маршрути громадського транспорту у вашому місті.

Важливі дрібниці

В умовах тривалого відключення світла, опалення та за відсутності зв'язку вам точно знадобиться такий список речей:

  • ліхтарики
  • лампи на батарейках (гірлянди на батарейках)
  • сірники
  • свічки
  • вологі серветки
  • радіо на батарейках
  • батарейки
  • мініплитка з балоном
  • термоси

До речі, раніше ми детально розповідали про те, які запаси бажано зробити до зими.

А також ми склали список неочевидних речей, які можуть значно полегшити життя під час відключень світла, газу та води.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлавимкнення світлаблекаут