Как подготовиться к длительному отключению света: четкий алгоритм действий

Связь

Договоритесь заранее с родными о точке сбора, если мобильная связь снова "ляжет". К примеру, взрослые могут встретиться возле школы, где учатся дети и потом отправиться в гости к старшему поколению. Или же все собираются в одной квартире.

Обсудите с детьми ситуацию, когда нет связи. Предупредите, что вы будете их ждать в известной им точке - дома, в офисе, у бабушки с дедушкой. Если дети еще сами не перемещаются по городу - о том, что вы заберете их со школы или детского сада сразу, как будет такая возможность.

Заранее проверьте количество денег на мобильных счетах, чтобы не оказаться без связи в самый неподходящий момент.

Позвоните своему провайдеру и узнайте, как они работают при отключении света. Если у них есть связь, то вам понадобится зарядная станция.

Старайтесь, чтобы на ваших телефонах оставалось не менее 25% заряда. Если меньше - ищите возможность зарядить батарею.

Заранее выясните номера экстренных служб и альтернативные номера. А также места, где есть стационарные телефоны - это может быть медицинское учреждение, учреждения образования, ЖЕК, отделение полиции.

Запасы

Сделайте запасы дома на случай, если вам придется 3-5 дней находиться без отопления, воды, электроэнергии. Вам понадобятся:

Чай

Сахар

Энергетические батончики

Шоколад

Каши быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления

Сухарики или хлебцы

Орехи

Другие продукты длительного хранения без особых условий

Не забудьте купить предметы личной гигиены и корм животным, если они у вас есть.

Вода

Обязательно сделайте запас питьевой воды на 3-5 дней - из расчета по 2 литра на каждого члена семьи в сутки. Также вам понадобится вода для кипячения и техническая.

Заранее выясните, где в вашем районе или городе есть возможность набрать чистую воду в бутылки, если ваших запасов окажется недостаточно.

Аптечка

Подготовьте запасы лекарств с учетом потребностей всех членов вашей семьи. Если у ваших родных есть хронические заболевания или кому-то нужно принимать таблетки ежедневно - сделайте необходимый запас.

Также сложите в аптечку лекарства и средства для первой помощи в критических ситуациях.

Теплые вещи

Сложите теплые вещи в доступном месте на случай, если долго не будет отопления и электроэнергии. Желательно, чтобы все пледы и одеяла были в одном месте.

Документы

Тревожный рюкзак с необходимыми документами и вещами должен быть собран. Он вам понадобится, если придется экстренно эвакуироваться или срочно поехать к родным на несколько дней.

Желательно иметь в доме наличные деньги. Или же вооружиться специальной картой, которая покажет работающие банкоматы или места, где можно обналичивать средства.

Гаджеты

Все гаджеты и павербанки держите постоянно заряженными. При длительном отключении света их можно будет подзарядить в "Пунктах Незламності". Заранее выясните, где рядом с вами находятся такие пункты или места, где можно зарядить гаджеты.

Загрузите заранее карты, которые работают оффлайн. Сохраните маршруты общественного транспорта в вашем городе.

Важные мелочи

В условиях длительного отключения света, отопления и при отсутствии связи вам точно понадобится такой список вещей: