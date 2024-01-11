Как подготовиться к техническому интервью и пройти собеседование в IT: джобхаки и видео

IT-сфера в Украине развивается стремительно. Чтобы успешно пройти техническое собеседование и получить работу мечты, кандидатам необходимо обладать всеми навыками, указанными в резюме, а также уметь общаться с потенциальными коллегами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и для чего проводит техническое собеседование, как к нему подготовиться и какие "инструменты" лучше всего использовать.

Этапы отбора кандидатов

В целом отбор кандидатов в IT-сфере состоит из ряда основных этапов (в разных компаниях они могут несколько отличаться по формату или последовательности):

скрининга резюме - быстрого знакомства рекрутера с кандидатом (онлайн, по телефону или оффлайн) и проверки ключевого опыта и навыков

- быстрого знакомства рекрутера с кандидатом (онлайн, по телефону или оффлайн) и проверки ключевого опыта и навыков интервью с менеджером по управлению персоналом (Human Resources Specialist, HR Specialist) - для выявления мотивации, первой оценки soft и hard скилов, понимания ценностей и целей кандидата

по управлению персоналом (Human Resources Specialist, HR Specialist) - для выявления мотивации, первой оценки soft и hard скилов, понимания ценностей и целей кандидата тестового задания - для демонстрации знаний и навыков, необходимых для вакансии (после этого потенциальный работодатель может собирать отзывы руководителей с предыдущих мест работы кандидата)

- для демонстрации знаний и навыков, необходимых для вакансии (после этого потенциальный работодатель может собирать отзывы руководителей с предыдущих мест работы кандидата) технического собеседования - для обсуждения выполнения тестового задания, уточнения деталей по выполненной работе, более глубокой оценки профессиональных навыков и моделей поведения

- для обсуждения выполнения тестового задания, уточнения деталей по выполненной работе, более глубокой оценки профессиональных навыков и моделей поведения финального этапа отбора кандидатов - клиентского интервью (бар-рейзинга), являющегося перекрестным общением кандидата с командой в рамках которого обе стороны могут окончательно понять, подходят ли друг другу

Бояться собеседований не стоит (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кто и для чего проводит техническое собеседование

Целью технического собеседования является оценка сильных и слабых сторон потенциального сотрудника - технических навыков и знаний кандидата на ту или иную должность (если он хорошо показал себя на предыдущих этапах отбора и справился с тестовым заданием).

Речь идет об уровне профессиональной компетенции, практических умениях, способах решения технических задач и анализе мышления и решений человека при разных обстоятельствах.

Техническое собеседование может проводить Team Lead команды разработки или Project Manager проекта, в который планируется привлечь специалиста.

На этом собеседовании может также присутствовать HR-менеджер (он чаще всего выступает коммуникатором - помогает кандидату чувствовать себя увереннее, поддерживает дружескую спокойную атмосферу).

Каждый человек, присутствующий на собеседовании, составляет о вас собственное мнение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Из чего состоит техническое интервью

Техническое собеседование может включать в себя ряд основных этапов:

знакомство потенциального сотрудника с продуктом - для лучшего понимания задач и целей команды, а также способов их достижения

самопрезентация кандидата - итог релевантного опыта в конкретных цифрах и фактах (включая образование), рассказ о предыдущих достижениях и планах будущего развития, объяснение - почему именно вы подходите на вакансию

техническая часть - когда специалист компании расспрашивает кандидата о его практическом опыте, выполненных проектах, примененных технологиях, сложностях во время работы и т.д.

проверка уровня английского языка - поскольку большинство профессий в IT-сфере неразрывно связаны с использованием этого языка

В рамках технического собеседования кандидату могут дать задачу, которую необходимо выполнить "здесь и сейчас". Для этого выбирают небольшие, но "каверзные" задачи для демонстрации понимания разных подходов в программировании, алгоритмического мышления, быстрого "включения" в работу и т.п.

Иногда в рамках технического собеседования кандидат может встретиться также с так называемым блиц-опросом - когда ему быстро задают ряд конкретных вопросов из той области, в которой он работал раньше и планирует работать в будущем.

В некоторых компаниях блиц-опросы проводят и для определения soft скилов кандидата - чтобы лучше понять его личные качества, поведение и уровень межличностного общения (которые помогают взаимодействовать с коллегами или клиентами).

Если у вас достаточно знаний, верьте в себя - и все получится (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как подготовиться к техническому собеседованию

В рамках подготовки к техническому интервью эксперты советуют придерживаться ряда основных джобхаков.

Мониторить проект и компанию. Это поможет подготовить целевые вопросы по проекту или вакансии, а также покажет вашу заинтересованность.

Подробно ознакомиться со своей вакансией (или даже со смежными). Чтобы исследовать все требования к кандидату и заранее подготовить свои сильные стороны или успешные кейсы (в разрезе того, что ищет работодатель).

Быть готовым к сверхусилиям. Показать потенциальному работодателю готовность ко всем вызовам в новой должности.

Научиться делать самопрезентацию. Чтобы во время собеседования превратить банальный рассказ в "шоу", чувствовать себя более уверенно в любых обстоятельствах и запомниться интервьюеру.

Исследовать свои сильные и слабые стороны. Чтобы показать свое самосознание и подобрать комфортную работу без лишних угроз результату.

Всегда знайте себе цену (иллюстративное фото: pixabay.com)

Научиться отстаивать свою позицию, но не "зарубаться" с собеседником. Технические дискуссии на профессиональном уровне допустимы, но чрезмерная неуступчивость может показаться неготовностью кандидата работать в команде.

Быть готовым к слишком простым вопросам. В рамках технического интервью вас могут спрашивать о чем угодно, при этом ваша реакция должна быть адекватной и ни в коем случае не агрессивной или пренебрежительной.

Не бояться чего-либо не знать. Во время собеседования нельзя паниковать (даже если вы ничего не знаете). Возьмите "паузу" и подумайте, действительно ли не можете ответить на вопрос - если это так, объясните честно, что с такими технологиями вы еще не работали, но обязательно выясните ответ (ваша реакция на незнание может рассказать гораздо больше, чем правильный ответ).

Обстоятельно вспомнить все о своем крайнем проекте. На собеседованиях часто спрашивают об обязанностях и решениях неотложных вопросов в рамках последнего рабочего места (проекта, компании).

Подготовиться к рассказу об опыте по методике STAR (Situation - Target - Action - Result). Она фокусируется на проверке скилов на фоне опыта и поведения и рассказывает о ситуации (описании кейса) - задаче (которую вам нужно было решить) - конкретных действиях (предпринятых вами для решения) - результате (полученном в результате процесса, желательно - в цифрах).

Предыдущий опыт и принятые решения могут многое рассказать о человеке (иллюстративное фото: pixabay.com)

Быть готовым к практическим задачам и live coding (кодированию в реальном времени). Примеры таких задач и алгоритмы их решения можно найти на сайтах HackerRank, LeetCode или Codewars.

Подготовить свои вопросы к потенциальным коллегам. Это будет свидетельствовать о вашем серьезном отношении к работе и поможет получить больше информации об особенностях проекта, продукта или команды.

Не зазубривать ответы. Надо знать все, о чем вы рассказываете во время собеседования, ведь буквально первая неделя покажет реальный уровень ваших знаний.

Соблюдать принцип KISS (Keep It Simple, Stupid). Ответы и выполнения задач во время технического собеседования должны быть максимально простыми и понятными всем (чтобы не казалось, что вы пытаетесь "заговорить зубы").

Подготовить себя и пространство. Готовность к собеседованию придаст вам уверенности и порадует интервьюера. Речь идет о внешнем виде, пунктуальности, готовности всех гаджетов и "заднего фона" (если общение будет происходить онлайн).

Собеседования могут проходить как в офисе, так и онлайн (иллюстративное фото: pixabay.com)

Полезные YouTube-каналы

Полезные советы по техническим собеседованиям, видео о программировании, практических задачах или разборах решений можно найти на ряде специализированных YouTube-каналов.

Interviewing.io

Канал для всех, кто хочет успешно пройти собеседование (скриншот: youtube.com/interviewingio)

Clément Mihailescu

Канал для технической подготовки к собеседованиям (скриншот: youtube.com/clem)

Byte by Byte

Канал для разработчиков и инженеров (скриншот: youtube.com/ByteByByte)

CS Dojo

Канал для всех, кого интересует программирование и информатика (скриншот: youtube.com/CSDojo)

HackerRank

Канал для разработчиков, менеджеров и рекрутеров (скриншот: youtube.com/HackerrankOfficial)

Google Developers

Канал для разработчиков, инженеров и всех, кто любит технологии (скриншот: youtube.com/GoogleDevelopers)

Programming with Mosh

Канал для настоящих программистов (скриншот: youtube.com/programmingwithmosh)