Як підготуватися до аварійних відключень світла після ударів ворога

Що споживає найбільше енергії?

Пам'ятайте, що в цей тривожний час потрібно не давати навантаження на електромережі. На цей період намагайтеся не користуватись такими приладами.

електрообігрівач

бойлер

кухонна електроплита

мікрохвильова піч

пральна машина

електрична духова шафа

електрочайник (кавоварка)

праска

посудомийна машина

кондиціонер

зарядні пристрої

порохотяг

комп'ютер

телевізор.

Що у вас має бути вдома

Щоб підготуватися до можливих аварійних відключень, рекомендується підготувати ліхтарики із запасними батареями для кожного члена сім'ї.

Коли електрика зникла, слід тримати холодильник та морозилку закритими. Від'єднайте електроприлади від розеток.

При використанні пристроїв для обігріву або генераторів потрібно контролювати їх стан, можна використовувати електрогенератор тільки поза приміщенням.

У критичній ситуації йдіть туди, де є електроенергія, не намагайтеся самостійно відновити.

Крім того, рекомендують використовувати продукти, що не потребують охолодження. Ліки, що зіпсувалися, - краще викинути.

У Києві вводять погодинні відключення електроенергії

У столиці відключатимуть світло на час не більше чотирьох годин на день.