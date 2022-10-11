Как подготовиться к аварийным отключениям света после ударов врага

После масштабных ракетных ударов в России по Украине в стране могут наблюдаться перебои со светом. Враг с жестокостью бьет по ТЭЦ, тем самым оставляя украинцев без электроэнергии. В результате обстрелов российскими террористами объектов критической инфраструктуры, вводятся графики аварийного отключения электроснабжения.
В материале Styler читайте, как подготовиться к аварийным отключениям света.
Помните, что в єто тревожное время нужно не давать нагрузку на электросети. На этот период старайтесь не пользоваться такими приборами.
Чтобы подготовиться к возможным аварийным отключениям, рекомендуется подготовить фонарики с запасными батареями для каждого члена семьи.
Когда электричество исчезло, следует держать холодильник и морозилку закрытыми. Отключите от розеток электроприборы.
При использовании устройств для обогрева или генераторов нужно контролировать их состояние, можно использовать электрогенератор только вне помещения.
В критической ситуации идите туда, где есть электроэнергия, не пытайтесь самостоятельно возобновить.
Кроме того, рекомендуют использовать продукты, не требующие охлаждения. Испортившиеся лекарства - лучше выбросить.
В столице будут отключать свет на время не больше четырех часов в день.
Читайте также, как экономить электроэнергию и не страдать.
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