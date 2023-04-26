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Как подготовиться к приему у гинеколога: 5 обязательных процедур

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Среда 26 апреля 2023 11:58
Как подготовиться к приему у гинеколога: 5 обязательных процедур Какие процедуры следует провести перед приемом у гинеколога (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Прием у гинеколога очень интимное дело, которого часто избегают женщины, если в этом нет необходимости. Но посещение этого врача является крайне необходимым. Эмоционально настроиться на прием легче, если знаете, как правильно к нему подготовиться.

Как это сделать, рассказала гинеколог Елена Арендар на своей странице в Instagram.

Как подготовиться к приему у гинеколога

Каждая женщина в любом возрасте должна проходить консультацию гинеколога не менее одного раза в 6-12 месяцев, даже если у нее нет жалоб на здоровье, связанных с мочеполовой системой.

Если возникает сильная боль во время менструации или интимной связи, или женщину беспокоит сухость в зоне половых органов и появляются другие подобные проблемы, то не стоит медлить с посещением врача.

Арендар советует следовать следующим советам перед приемом у гинеколога:

  • Если это плановый визит, то следует записываться на период после окончания менструации - 5-10-й день менструального цикла.
  • Перед визитом к врачу нельзя злоупотреблять мылом, гелем, спринцеваться. Достаточно принять душ, чтобы не вымывать всю микрофлору, в противном случае результаты анализов будут не достоверны.
  • Половые контакты исключить за 1-2 дня до планового осмотра.
  • Эпиляция интимной зоны не является обязательной.
  • Запомните, когда началась последняя менструация - это первое, что у вас спросит гинеколог.
  • Возьмите с собой результаты анализов, если есть за последний год.

Что нужно для онлайн-консультаций

Для прохождения онлайн-консультаций важно иметь доступ к стабильному интернету. Также нужно предоставить врачу результаты предварительных анализов, если вы такие делали.

Важно тоже выбрать место, в котором вам не будут мешать, чтобы вы могли откровенно рассказать гинекологу, что именно вас беспокоит.

Раньше мы делились мнением гинеколога о том, безопасно ли носить стринги.

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