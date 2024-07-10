Як підготувати свій iPhone до виходу публічної бета-версії iOS 18: прості дії

Як підготуватися до публічної бета-версії iOS 18

Відвідайте сайт https://beta.apple.com/

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Після реєстрації відкрийте додаток "Налаштування" на iPhone і натисніть "Основні", потім "Оновлення ПЗ", далі "Оновлення бета-версії".

Там, після появи публічної бета-версії iOS 18, ви зможете її побачити та розпочати процес встановлення. Зауважте, що iPhone повинен бути підключений до того ж Apple ID, який зареєстрований в програмі публічного бета-тестування.

Щоб уникнути проблем, рекомендується встановлювати публічну бета-версію iOS 18 на додатковий iPhone, а не на той, яким ви користуєтеся щодня. Бета-версії програмного забезпечення можуть містити помилки та інші проблеми.

Перед встановленням бета-версії програмного забезпечення на пристрій рекомендується зробити резервну копію вашого iPhone на Mac. Це допоможе запобігти втраті даних у разі непередбачених обставин.

Нові можливості

iOS 18 пропонує користувачам нові можливості з налаштування головного екрану та Центру управління, оновлений додаток "Фото", використання будь-яких емодзі в якості швидких відповідей (Tapback) у повідомленнях, блокування додатків за допомогою Face ID або Touch ID та багато іншого.

Головною особливістю iOS 18 стане набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Вони допоможуть вам покращити листування, підсумовувати повідомлення, створювати емодзі, зображення на замовлення та багато іншого.

Apple Intelligence також забезпечить роботу більш інтелектуальної версії Siri з можливістю аналізу того, що відбувається на екрані, глибшим управлінням окремими додатками та іншими функціями.

Важливо відзначити, що функції Apple Intelligence поки не були додані в жодну з бета-версій iOS 18 для розробників, тому вони можуть бути недоступні в першій публічній бета-версії iOS 18.

Сумісні iPhone

iOS 18 сумісна з тими ж моделями iPhone, що і iOS 17: