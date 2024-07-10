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Как подготовить свой iPhone к выходу публичной бета-версии iOS 18: простые действия

Как сделать свой iPhone готовым к публичной бета-версии iOS 18 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Подготовка к выходу публичной бета-версии iOS 18 - важный шаг для всех владельцев iPhone, желающих первыми опробовать новые возможности. Этот процесс требует лишь немного времени и нескольких простых действий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Как подготовиться к публичной бета-версии iOS 18

  • Посетите сайт https://beta.apple.com/
  • Войдите в свою учетную запись Apple ID
  • Примите условия использования

После регистрации откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone и нажмите "Основные", затем "Обновление ПО", далее "Обновления бета-версии".

Там, после появления публичной бета-версии iOS 18, вы сможете ее увидеть и начать процесс установки. Обратите внимание, что iPhone должен быть подключен к тому же Apple ID, который зарегистрирован в программе публичного бета-тестирования.

Во избежание проблем рекомендуется устанавливать публичную бета-версию iOS 18 на дополнительный iPhone, а не на тот, которым вы пользуетесь каждый день. Бета-версии ПО могут содержать ошибки и другие проблемы.

Перед установкой бета-версии программного обеспечения на устройство настоятельно рекомендуется сделать резервную копию вашего iPhone на Mac. Это поможет предотвратить потерю данных в случае непредвиденных обстоятельств.

Новые возможности

iOS 18 предлагает пользователям новые возможности по настройке главного экрана и Центра управления, обновленное приложение "Фото", использование любых эмодзи в качестве быстрых ответов (Tapback) в сообщениях, блокировку приложений с помощью Face ID или Touch ID и многое другое.

Главной особенностью iOS 18 станет набор функций искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. Они помогут вам улучшить переписку, суммировать уведомления, создавать эмодзи, изображения на заказ и многое другое.

Apple Intelligence также обеспечит работу более интеллектуальной версии Siri с возможностью анализа происходящего на экране, более глубоким управлением отдельными приложениями и другими функциями.

Важно отметить, что функции Apple Intelligence пока не были добавлены ни в одну из бета-версий iOS 18 для разработчиков, поэтому они могут быть недоступны в первой публичной бета-версии iOS 18.

Совместимые iPhone

iOS 18 совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2nd generation or later)

Напомним, что Apple готовит обновление iOS 17.5.2.

А еще мы писали, что некоторые iPhone не получат новые функции iOS 18.

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