5 обов'язкових процедур, які треба зробити з ожиною, щоб вона пережила зиму

Кущі ожини треба завчасно підготувати до зими, інакше морози можуть знищити рослину і про врожай у наступному році можна буде забути.

Про те, які процедури обов'язково треба провести восени, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube .

Як полити кущі перед зимою

Підготовка ожини до зими включає такі етапи: осіння обрізка, полив, підживлення, боротьба з шкідниками та укриття на зиму.

"Якщо стоїть суха погода без опадів, варто здійснювати поливи. Ґрунт повинен бути помірно зволоженим, щоб коренева система могла вбирати поживні речовини та гарно перезимувати", - пояснює городниця.

Вона додає, якщо коріння буде недостатньо зволожене, то перемерзне під час морозів.

Як правильно обрізувати ожину

"Обрізка ожини - це обов'язковий захід. Правильно проведена обрізка забезпечує високу врожайність кущів, тоді як неправильно виконана процедура може призвести до зниження врожайності і навіть загибелі рослини", - каже жінка.

Вона пояснює, що ожина - це рослина із дворічним циклом плодоношення. Тому треба обрізати молоді пагони, які вже плодоносили цього року. Якщо цього не зробити, то вони загустять кущ. Такі пагони треба обрізати при самій землі.

"На кущі треба залишати лише 6-7 молодих пагонів, які ще не плодоносили. Саме на них у наступному році буде урожай. Довжина пагона має бути 2-2,2 м. А на бічних пагонах треба залишити 7 бруньок, а решту відрізати", - каже городниця.

При цьому вона додає, що весною треба буде провести ще одну обрізку, яка простимулює ріст бічних пагонів - саме вони плодоносять.

Як підгодувати рослину і чим обробити від шкідників

"Ожина - це культура, яка не дуже вимоглива до підгодівлі. Але своєчасне осіннє внесення фосфорно-калійних добрив дозволить рослині краще та легше перенести зимовий період", - каже господиня.

Внесіть 10 г суперфосфату на 1 м кв. і перекопайте на глибину 8-10 см. Це укріпить кореневу систему.

Також треба обприскати кущі 1-відсотковим розчином бордоського розчину. Так ви позбудетесь шкідників. Після того, як опаде все листя, його треба зібрати з ділянки та винести.

Коли і як утеплити кущі

Ожину на зиму треба утепляти. Але це треба робити при мінусовій температурі. Якщо це зробити за теплої погоди, то пагони запріють.

Поки не настали морози, треба до пагонів прив'язати невеличкі тягарі і пригнути їх до землі, як це показано на відео. Так рослина адаптується до цього положення поступово. Якщо почати пригинати пагони вже з настанням морозів, то ризикуєте їх просто поламати.

"Для укриття найкраще, якщо у вас є агроволокно. Також підійде неткане полотно. Якщо його нема, то візьміть ялинове гілля, або кукурудзяне бадилля. Підійде сіно і сухе листя з не плодових дерев", - каже господиня.

У жодному разі не можна використовувати плівку, бо вона може примерзнути до гілля і пошкодити його.