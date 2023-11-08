5 обязательных процедур, которые нужно сделать с ежевикой, чтобы она пережила зиму

Кусты ежевики надо заранее подготовить к зиме, иначе морозы могут уничтожить растение и об урожае в следующем году можно будет забыть.

О том, какие процедуры обязательно нужно провести осенью, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім і присадибна ділянка" в YouTube .

Как полить кусты перед зимой

Подготовка ежевики к зиме включает следующие этапы: осенняя обрезка, полив, подкормка, борьба с вредителями и укрытие на зиму.

"Если стоит сухая погода без осадков, следует осуществлять поливы. Почва должна быть умеренно увлажненной, чтобы корневая система могла впитывать питательные вещества и хорошо перезимовать", - объясняет огородница.

Она добавляет, если корни будут недостаточно увлажнены, то перемерзнут во время морозов.

Как правильно обрезать ежевику

"Обрезка ежевики - это обязательная мера. Правильно проведенная обрезка обеспечивает высокую урожайность кустов, тогда как неправильно выполненная процедура может привести к снижению урожайности и даже гибели растения", - говорит женщина.

Она объясняет, что ежевика - это растение с двухлетним циклом плодоношения. Поэтому надо обрезать молодые побеги, которые уже плодоносили в этом году. Если этого не сделать, они загустят куст. Такие побеги нужно обрезать у самой земли.

"На кусте нужно оставлять только 6-7 молодых побегов, которые еще не плодоносили. Именно на них в следующем году будет урожай. Длина побега должна быть 2-2,2 м. А на боковых побегах надо оставить 7 почек, а остальное отрезать", - говорит огородница.

При этом она добавляет, что весной нужно будет провести еще одну обрезку, которая простимулирует рост боковых побегов, именно они плодоносят.

Как подкормить растение и чем обработать от вредителей

Ежевика - это культура, которая не очень требовательна к подкормке. Но своевременное осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений позволит растению лучше и легче перенести зимний период", - говорит хозяйка.

Внесите 10 г суперфосфата на 1 м кв. и перекопайте на глубину 8-10 см. Это укрепит корневую систему.

Также надо опрыскать кусты 1-процентным раствором бордосского раствора. Так вы избавитесь от вредителей. После того, как опадут все листья, его нужно собрать их и вынести с участка.

Когда и как утеплить кусты

Ежевику на зиму нужно утеплять. Но это нужно делать при минусовой температуре. Если это сделать в теплую погоду, то побеги запреют.

Пока не наступили морозы, нужно к побегам привязать небольшие тяжести и пригнуть их к земле, как это показано на видео. Так растение адаптируется к этому положению постепенно. Если начать пригибать побеги уже с наступлением морозов, рискуете их просто поломать.

"Для укрытия лучше всего, если у вас есть агроволокно. Также подойдет нетканое полотно. Если его нет, то возьмите еловые ветки, или кукурузную ботву. Подойдет сено и сухие листья из неплодных деревьев", - говорит хозяйка.

Ни в коем случае нельзя использовать пленку, потому что она может примерзнуть к веткам и повредить их.