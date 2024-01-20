Як підбирати одяг під ваш тип фігури, щоб завжди виглядати вишукано і стильно

Одяг потрібно підбирати, відштовхуючись від вашого типу фігури. Якщо плечі вузькі, то візуально скоригувати їх можна об'ємними блузами, якщо слабо виділяється талія - вибирайте одяг, що видовжує силует. Користуючись базовими правилами, можна створити дійсно вишукані образи, у яких простежуватиметься індивідуальність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yaya.ua women в Instagram.
Особливості фігури - округлі лінії, повніша середина тіла.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг, що не обтягує середину тіла, з акцентом на ноги.
Як підібрати одяг:
Особливості фігури - стегна ширші за талію, виразна фігура.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг із акцентом на плечах, наприклад, з рюшами, об'ємними рукавами.
Як підібрати одяг:
Особливості фігури - широкі плечі та вузькі стегна.
Жінкам із цим типом фігури треба вибирати одяг із прямими лініями та яскравіші кольори для низу. Потрібно візуально зменшити ширину плечей і візуально додати об'єму стегнам.
Як підібрати одяг:
Особливості фігури - однакова ширина плечей, талії та стегон.
Жінкам із таким типом фігури потрібно створити ілюзію більш виразних кривих. У цьому допоможе одяг із поясом, що підкреслює талію та має об'ємні деталі.
Як підібрати одяг:
Особливості фігури - симетричні пропорції плечей та стегон.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг з облягаючим та півоблягаючим типом одягу, що обтягують талію.
Як підібрати одяг:
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