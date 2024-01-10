Як вибрати модний рюкзак і з чим його носити: фотоприклади від стиліста

Рюкзак є чудовою альтернативою жіночій сумочці. Тим паче, що зараз виробники пропонують широкий асортимент на будь-який смак і стиль.

Про те, як вибрати рюкзак і з чим його носити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

З чим носити рюкзак

"Рюкзак - це зручно і комфортно. Я там ноутбук ношу, і взагалі не розумію тих сумок! Точно пару десятків подібних повідомлень я отримала у дірект чи від клієнтів. Тому зараз розберемось як носити рюкзак і як вписувати його у свій гардероб", - каже стиліст.

Вона зазначає, що рюкзак - це дійсно про зручність та певну розслабленість. Також він асоціюється зі школою, університетом, а ще - з юністю та дитинством.

"Тому рюкзаки не носіть з класичними костюмами, з дуже романтичними чи елегантними сукнями, в класичних образах, де вони створюють ефект "офісного планктону", - радить Шевченко.

Стиліст рекомендує носити рюкзаки зі спортивними костюмами, з розслабленими оверсайз образами, з образами в стилі "шкільної форми", сукнями-футболками, з джинсами та піджаками. Тобто в образах де присутня нотка розслабленості та легкості, дитячості.

Рюкзаки потрібно носити із розслабленими образами (фото: Instagram/purpur.stylist)

Як вибрати стильний рюкзак

Спортивні рюкзаки, обʼємні рюкзаки для подорожей чи походів - використовуйте за призначенням.

"Якщо це осінь-зима, значить носіть рюкзак із курткою, косухою, пальто чи пуховиком. Для цього періоду виберіть більш обʼємні рюкзаки, щоб вистачило місця повноцінно надягнути його на верхній одяг і він не перетискав вам руки та плечі", - радить Шевченко.

Вона рекомендує брати рюкзаки середнього розміру, бо вони найуніверсальніші.

"Так, щоб вліз ноутбук, але не було враження, що ви несете там пів мішка картоплі та пару кг цибулі з найближчого АТБ", - наголошує експерт.

Також на рюкзаку має бути мінімум фурнітури та бажано не дуже блискучої. Це псує вигляд виробу і зменшує кількість образів, в які його можна вписати.

Як вибрати модний рюкзак (фото: Instagram/purpur.stylist)

"Незвичні матеріали зроблять рюкзак гарним акцентом. Наприклад, пальтова тканина, шкіра під пітона, шкіра металік. Але такий рюкзак не буде універсальним", - каже стиліст.

Якщо хочете, щоб рюкзак під все підходив, беріть гладеньку шкіру та цупку форму. Це завжди безпрограшний варіант.

"Геометрична чітка форма рюкзака - це те що завжди збере образ до купи та прибере ефект "я втікла з пар". Не забувайте про комбінаторику кольорів. Рюкзак або в колір верхнього одягу, або в колір рукавиць, шапки, шарфа. Але не взуття! Це застарілий спосіб стилізації", - говорить Шевченко.

Також комбінувати рюкзак можна з паском, корсетом чи портупеєю. Такий тандем завжди гармонійно виглядає в образі.

Як вибрати стильний рюкзак (фото: Instagram/purpur.stylist)