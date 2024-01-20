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Как подбирать одежду под ваш тип фигуры, чтобы всегда выглядеть изысканно и стильно

Как правильно подбирать одежду под тип фигуры (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Одежду нужно подбирать, отталкиваясь от вашего типа фигуры. Если плечи узкие, то визуально скорректировать их можно объемными блузами, если слабо выделяется талия - выбирайте одежду, удлиняет силуэт. Используя базовые правила, можно создать действительно изысканные образы, в которых будет прослеживаться индивидуальность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaya.ua women в Instagram.

Яблоковидная фигура

Особенности фигуры - округлые линии, более полная середина тела.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду, что не обтягивает середину тела, с акцентом на ноги.

Как подобрать одежду:

  • выбирайте одежду, которая визуально вытягивает фигуру
  • прямые платья, блузы с V-образным вырезом визуально удлиняющий силуэт
  • выбирайте прямые или слегка расклешенные брюки и джинсы
  • избегайте обтягивающей одежды в области живота

Грушевидная фигура

Особенности фигуры - бедра шире талии, выразительная фигура.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с акцентом на плечах, например с рюшами, объемными рукавами.

Как подобрать одежду:

  • выбирайте одежду, подчеркивающую верхнюю часть тела
  • используйте яркие цвета и принты для блузок и рубашек
  • покупайте верхнюю одежду с V-образным вырезом или красивыми воротниками
  • выбирайте юбки и брюки с высокой талией, мягко облегающие бедра

Типы фигуры (скриншот)

Перевернутый треугольник

Особенности фигуры - широкие плечи и узкие бедра.

Женщинам с этим типом фигуры нужно выбирать одежду с прямыми линиями и более яркие цвета для низа. Нужно зрительно уменьшить ширину плеч и зрительно придать объему бедрам.

Как подобрать одежду:

  • старайтесь сбалансировать верхнюю и нижнюю часть тела
  • светлые и темные цвета
  • простые вырезы для блузок и рубашек

Прямоугольная фигура

Особенности фигуры - одинаковая ширина плеч, талии и бедер.

Женщинам с таким типом фигуры нужно создать иллюзию более внятных кривых. В этом поможет одежда с поясом, подчеркивающим талию и имеющей объемные детали.

Как подобрать одежду:

  • одежда с объемом в районе груди и бедер
  • платье с запахом
  • блюзы с рюшками или объемными деталями
  • брюки с высокой талией и поясами

Песочные часы

Особенности фигуры - симметричные пропорции плеч и бедер.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с облегающим и полуоблегающим типом одежды, обтягивающей талию.

Как подобрать одежду:

  • выбирайте одежду, подчеркивающую вашу талию
  • платье облегающего кроя, пояса на талии, облегающие юбки
  • брюки с высокой талией
  • избегайте слишком свободной одежды, скрывающей формы
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