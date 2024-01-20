Як підбирати одяг під ваш тип фігури, щоб завжди виглядати вишукано і стильно

Одяг потрібно підбирати, відштовхуючись від вашого типу фігури. Якщо плечі вузькі, то візуально скоригувати їх можна об'ємними блузами, якщо слабо виділяється талія - вибирайте одяг, що видовжує силует. Користуючись базовими правилами, можна створити дійсно вишукані образи, у яких простежуватиметься індивідуальність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yaya.ua women в Instagram .

Яблукоподібна фігура

Особливості фігури - округлі лінії, повніша середина тіла.

Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг, що не обтягує середину тіла, з акцентом на ноги.

Як підібрати одяг:

вибирайте одяг, який візуально витягує фігуру

прямі плаття, блузи з V-подібним вирізом візуально видовжать силует

вибирайте прямі або злегка розкльошені штани та джинси

уникайте обтягуючого одягу на область живота

Грушеподібна фігура

Особливості фігури - стегна ширші за талію, виразна фігура.

Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг із акцентом на плечах, наприклад, з рюшами, об'ємними рукавами.

Як підібрати одяг:

вибирайте одяг, що підкреслює верхню частину тіла

використовуйте яскраві кольори та принти для блузок та сорочок

купуйте верхній одяг із V-подібним вирізом чи красивими комірами

вибирайте спідниці та штани з високою талією, що м'яко облягають стегна

Типи фігури (скриншот)

Перевернутий трикутник

Особливості фігури - широкі плечі та вузькі стегна.

Жінкам із цим типом фігури треба вибирати одяг із прямими лініями та яскравіші кольори для низу. Потрібно візуально зменшити ширину плечей і візуально додати об'єму стегнам.

Як підібрати одяг:

намагайтесь збалансувати верхню та нижню частину тіла

світлі і темні кольори

прості вирізи для блузок та сорочок

Прямокутна фігура

Особливості фігури - однакова ширина плечей, талії та стегон.

Жінкам із таким типом фігури потрібно створити ілюзію більш виразних кривих. У цьому допоможе одяг із поясом, що підкреслює талію та має об'ємні деталі.

Як підібрати одяг:

одяг із об'ємом у районі грудей та стегон

плаття із запахом

блюзи із рюшками або об'ємними деталями

штани з високою талією та поясами

Пісочний годинник

Особливості фігури - симетричні пропорції плечей та стегон.

Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг з облягаючим та півоблягаючим типом одягу, що обтягують талію.

Як підібрати одяг: