Як підбирати одяг під ваш тип фігури, щоб завжди виглядати вишукано і стильно
Одяг потрібно підбирати, відштовхуючись від вашого типу фігури. Якщо плечі вузькі, то візуально скоригувати їх можна об'ємними блузами, якщо слабо виділяється талія - вибирайте одяг, що видовжує силует. Користуючись базовими правилами, можна створити дійсно вишукані образи, у яких простежуватиметься індивідуальність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yaya.ua women в Instagram.
Яблукоподібна фігура
Особливості фігури - округлі лінії, повніша середина тіла.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг, що не обтягує середину тіла, з акцентом на ноги.
Як підібрати одяг:
- вибирайте одяг, який візуально витягує фігуру
- прямі плаття, блузи з V-подібним вирізом візуально видовжать силует
- вибирайте прямі або злегка розкльошені штани та джинси
- уникайте обтягуючого одягу на область живота
Грушеподібна фігура
Особливості фігури - стегна ширші за талію, виразна фігура.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг із акцентом на плечах, наприклад, з рюшами, об'ємними рукавами.
Як підібрати одяг:
- вибирайте одяг, що підкреслює верхню частину тіла
- використовуйте яскраві кольори та принти для блузок та сорочок
- купуйте верхній одяг із V-подібним вирізом чи красивими комірами
- вибирайте спідниці та штани з високою талією, що м'яко облягають стегна
Типи фігури (скриншот)
Перевернутий трикутник
Особливості фігури - широкі плечі та вузькі стегна.
Жінкам із цим типом фігури треба вибирати одяг із прямими лініями та яскравіші кольори для низу. Потрібно візуально зменшити ширину плечей і візуально додати об'єму стегнам.
Як підібрати одяг:
- намагайтесь збалансувати верхню та нижню частину тіла
- світлі і темні кольори
- прості вирізи для блузок та сорочок
Прямокутна фігура
Особливості фігури - однакова ширина плечей, талії та стегон.
Жінкам із таким типом фігури потрібно створити ілюзію більш виразних кривих. У цьому допоможе одяг із поясом, що підкреслює талію та має об'ємні деталі.
Як підібрати одяг:
- одяг із об'ємом у районі грудей та стегон
- плаття із запахом
- блюзи із рюшками або об'ємними деталями
- штани з високою талією та поясами
Пісочний годинник
Особливості фігури - симетричні пропорції плечей та стегон.
Жінкам із цим типом фігури варто вибирати одяг з облягаючим та півоблягаючим типом одягу, що обтягують талію.
Як підібрати одяг:
- вибирайте одяг, що підкреслює вашу талію
- плаття облягаючого крою, пояси на талії, облягаючі спідниці
- штани з високою талією
- уникайте надто вільного одягу, що приховує форми
Читайте також про те, як вибрати модний рюкзак і з чим його носити.
Раніше ми писали про те, які сумки будуть на піку моди у 2024 році.