Как подбирать одежду под ваш тип фигуры, чтобы всегда выглядеть изысканно и стильно
Одежду нужно подбирать, отталкиваясь от вашего типа фигуры. Если плечи узкие, то визуально скорректировать их можно объемными блузами, если слабо выделяется талия - выбирайте одежду, удлиняет силуэт. Используя базовые правила, можно создать действительно изысканные образы, в которых будет прослеживаться индивидуальность.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaya.ua women в Instagram.
Яблоковидная фигура
Особенности фигуры - округлые линии, более полная середина тела.
Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду, что не обтягивает середину тела, с акцентом на ноги.
Как подобрать одежду:
- выбирайте одежду, которая визуально вытягивает фигуру
- прямые платья, блузы с V-образным вырезом визуально удлиняющий силуэт
- выбирайте прямые или слегка расклешенные брюки и джинсы
- избегайте обтягивающей одежды в области живота
Грушевидная фигура
Особенности фигуры - бедра шире талии, выразительная фигура.
Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с акцентом на плечах, например с рюшами, объемными рукавами.
Как подобрать одежду:
- выбирайте одежду, подчеркивающую верхнюю часть тела
- используйте яркие цвета и принты для блузок и рубашек
- покупайте верхнюю одежду с V-образным вырезом или красивыми воротниками
- выбирайте юбки и брюки с высокой талией, мягко облегающие бедра
Типы фигуры (скриншот)
Перевернутый треугольник
Особенности фигуры - широкие плечи и узкие бедра.
Женщинам с этим типом фигуры нужно выбирать одежду с прямыми линиями и более яркие цвета для низа. Нужно зрительно уменьшить ширину плеч и зрительно придать объему бедрам.
Как подобрать одежду:
- старайтесь сбалансировать верхнюю и нижнюю часть тела
- светлые и темные цвета
- простые вырезы для блузок и рубашек
Прямоугольная фигура
Особенности фигуры - одинаковая ширина плеч, талии и бедер.
Женщинам с таким типом фигуры нужно создать иллюзию более внятных кривых. В этом поможет одежда с поясом, подчеркивающим талию и имеющей объемные детали.
Как подобрать одежду:
- одежда с объемом в районе груди и бедер
- платье с запахом
- блюзы с рюшками или объемными деталями
- брюки с высокой талией и поясами
Песочные часы
Особенности фигуры - симметричные пропорции плеч и бедер.
Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с облегающим и полуоблегающим типом одежды, обтягивающей талию.
Как подобрать одежду:
- выбирайте одежду, подчеркивающую вашу талию
- платье облегающего кроя, пояса на талии, облегающие юбки
- брюки с высокой талией
- избегайте слишком свободной одежды, скрывающей формы
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