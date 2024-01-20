Как подбирать одежду под ваш тип фигуры, чтобы всегда выглядеть изысканно и стильно

Одежду нужно подбирать, отталкиваясь от вашего типа фигуры. Если плечи узкие, то визуально скорректировать их можно объемными блузами, если слабо выделяется талия - выбирайте одежду, удлиняет силуэт. Используя базовые правила, можно создать действительно изысканные образы, в которых будет прослеживаться индивидуальность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaya.ua women в Instagram .

Яблоковидная фигура

Особенности фигуры - округлые линии, более полная середина тела.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду, что не обтягивает середину тела, с акцентом на ноги.

Как подобрать одежду:

выбирайте одежду, которая визуально вытягивает фигуру

прямые платья, блузы с V-образным вырезом визуально удлиняющий силуэт

выбирайте прямые или слегка расклешенные брюки и джинсы

избегайте обтягивающей одежды в области живота

Грушевидная фигура

Особенности фигуры - бедра шире талии, выразительная фигура.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с акцентом на плечах, например с рюшами, объемными рукавами.

Как подобрать одежду:

выбирайте одежду, подчеркивающую верхнюю часть тела

используйте яркие цвета и принты для блузок и рубашек

покупайте верхнюю одежду с V-образным вырезом или красивыми воротниками

выбирайте юбки и брюки с высокой талией, мягко облегающие бедра

Типы фигуры (скриншот)

Перевернутый треугольник

Особенности фигуры - широкие плечи и узкие бедра.

Женщинам с этим типом фигуры нужно выбирать одежду с прямыми линиями и более яркие цвета для низа. Нужно зрительно уменьшить ширину плеч и зрительно придать объему бедрам.

Как подобрать одежду:

старайтесь сбалансировать верхнюю и нижнюю часть тела

светлые и темные цвета

простые вырезы для блузок и рубашек

Прямоугольная фигура

Особенности фигуры - одинаковая ширина плеч, талии и бедер.

Женщинам с таким типом фигуры нужно создать иллюзию более внятных кривых. В этом поможет одежда с поясом, подчеркивающим талию и имеющей объемные детали.

Как подобрать одежду:

одежда с объемом в районе груди и бедер

платье с запахом

блюзы с рюшками или объемными деталями

брюки с высокой талией и поясами

Песочные часы

Особенности фигуры - симметричные пропорции плеч и бедер.

Женщинам с этим типом фигуры следует выбирать одежду с облегающим и полуоблегающим типом одежды, обтягивающей талию.

Как подобрать одежду: