Як пережити шалену спеку: прочитайте ці поради та запам'ятайте

Хто чутливіший до спеки

Діти та підлітки

Вагітні жінки

Люди старшого віку

Люди з хронічними захворюваннями серця та судин

Люди з діабетом

Домашні тварини

Постарайтеся подбати не тільки про себе в спекотні дні, але і про близьких, які більш вразливі до високих температур повітря. Забезпечте для них прохолодні умови в будинку та достатню кількість води.

Як захиститися вдома

Завісьте усі вікна шторами, особливо з сонячного боку. Це дозволить вашому житлу не нагріватися дуже сильно і підтримуватиме комфортнішу температуру в приміщенні.

Обов'язково провітрюйте - рано-вранці та у вечірні години. Якщо погода різко змінилася і похолоднішало - відкривайте вікна, щоб впустити прохолодне повітря.

Для тренувань або пробіжок вибирайте прохолодніший час доби - ранок або пізній вечір.

Тримайте в будинку достатній запас питної води, а також води для прохолодного вмивання або душу.

Дослухайтеся до потреб свого організму. Якщо відчуваєте спрагу – пийте. Організм сам подасть сигнал про необхідність водного балансу.

Намагайтеся віддавати перевагу саме звичайній питній воді. Будь-яка вода з цукром посилюватиме спрагу. У звичайну воду можна додати кілька шматочків лимона.

Дотримуйтесь нормального графіка харчування та виключіть жирну, гостру, солону та пряну їжу. Від алкоголю відмовтеся повністю. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, замість важкої їжі вибирайте рибу.

Пийте зелений чай – він допомагає регулювати теплообмін, саме тому його п'ють у спекотних країнах.

Використовуйте зволожувачі повітря, кондиціонери та вентилятори. Навіть простий пульверизатор полегшить ситуацію.

Часто мийте руки та обличчя прохолодною водою. Можна намочити рушник та покласти його на шию.

Часто проводьте в будинку вологе прибирання.

Обмежте в спекотні дні приготування страв на плиті або в духовці.

Не забувайте про тварин – стежте, щоб у них було прохолодне місце та вода у мисці.

Приймайте прохолодний душ.

Як захиститись на вулиці

Постарайтеся не виходити з дому або офісу в спекотні дні у пікові години - з 12 до 18.

Якщо на вулицю потрібно обов'язково вийти, то:

Захистіть голову від сонця - кепка, панамка, капелюшок, косинка

Вдягніть просторий світлий одяг з натуральних тканин. Якщо температура вище +30 градусів, одяг можна трохи збризкати прохолодною водою з пульверизатора.

Нанесіть сонцезахисний крем, а декоративну косметику не використовуйте

Візьміть із собою пляшечку з водою

Побудуйте свій маршрут так, щоб менше перебувати в розжареному транспорті

Якщо відчуєте запаморочення – негайно знайдіть собі укриття у тіні, а ще краще – у прохолодному приміщенні.

Температура в авто на сонці росте дуже швидко, тому ніколи не залишайте в машині дітей або тварин навіть на кілька хвилин і з відчиненими вікнами – це дуже небезпечно.