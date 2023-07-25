Как пережить безумную жару: прочитайте эти советы и запомните

Погода в Украине обещает побить рекорды предыдущих лет и синоптики предупреждают - столбики термометров могут подняться значительно выше +30 градусов. При такой температуре воздуха необходимо соблюдать важные правила, которые сохранят ваше здоровье.
Как пережить сильную жару и что нужно делать обязательно - читайте в материале Styler.
Постарайтесь позаботиться не только о себе в знойные дни, но и о близких, которые более уязвимы к высоким температурам воздуха. Обеспечьте для них прохладные условиях в доме и достаточное количество воды.
Завесьте все окна шторами, особенно с солнечной стороны. Это позволит вашему жилью не нагреваться очень сильно и будет поддерживать более комфортную температуру в помещении.
Обязательно проветривайте - рано утром и в вечерние часы. Если погода резко поменялась и стало прохладнее - открывайте окна, чтобы впустить прохладный воздух.
Для тренировок или пробежек выбирайте более прохладное время суток - раннее утро или поздний вечер.
Держите в доме достаточный запас питьевой воды, а также воды для прохладного умывания или душа.
Прислушивайтесь к потребностям своего организма. Если чувствуете жажду - пейте. Организм сам подаст сигнал о необходимости водного баланса.
Старайтесь отдавать предпочтение именно обычной питьевой воде. Любая вода с сахаром будет усиливать жажду. В обычную воду можно добавить пару кусочков лимона.
Придерживайтесь нормального графика питания и исключите жирную, острую, соленую и пряную пищу. От алкоголя откажитесь полностью. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, вместо тяжелой пищи выбирайте рыбу.
Пейте зеленый чай - он помогает регулировать теплообмен, именно поэтому его пьют в жарких странах.
Используйте увлажнители воздуха, кондиционеры и вентиляторы. Даже простой пульверизатор облегчит ситуацию.
Часто мойте руки и лицо прохладной водой. Можно намочить полотенце и положить его на шею.
Часто проводите в доме влажную уборку.
Ограничьте в жаркие дни приготовление блюд на плите или в духовке.
Не забывайте о животных - следите, чтобы у них было прохладное место и вода в миске.
Принимайте прохладный душ.
Постарайтесь не выходить из дома или офиса в жаркие дни в самые пиковые часы - с 12 дня до 18 вечера.
Если на улицу выйти нужно обязательно, то:
Температура в авто на солнце растет очень быстро, поэтому никогда не оставляйте в машине детей или животных даже на несколько минут и с открытыми окнами - это очень опасно.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как уснуть в жару без кондиционера.
А также мы писали, как сделать собственный кондиционер из вентилятора.