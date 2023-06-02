Як пережити різкі перепади погоди без головного болю: прості та ефективні поради

Що таке метеозалежність

Метеозалежність, або метеочутливість - це реакція організму на вплив погодних факторів. Це можуть бути різка зміна температури, гроза, злива, сильна спека чи навіть зміна атмосферного тиску.

Фактично організм людини реагує не на саму погоду, а на її різкі зміни.

Медики та науковці переконані, що причинами метеозалежності може стати ослаблення імунітету, наявність хронічних захворювань - гіпертонія і серцево-судинні проблеми - і похилий вік.

Симптоми метеозалежності

У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними та залежати від ряду супутніх факторів.

Основні симптоми:

біль у суглобах;

мігрень або головний біль;

втрата апетиту, нудота;

втома, сонливість, апатія;

запаморочення, шум у вухах, біль в очах;

різкі стрибки тиску;

загострення хронічних захворювань;

порушення серцевого ритму;

агресія, підвищена емоційність;

нервозність і розлади психічного спектру.

Як полегшити своє самопочуття

Звичайно, сучасне життя не дає повністю виконувати рекомендації лікарів через свій шалений ритм. Однак застосовувати деякі з них все ж можливо.