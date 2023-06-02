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Як пережити різкі перепади погоди без головного болю: прості та ефективні поради

Як впоратися з перепадами погоди (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після травневої спеки в Україну йде похолодання, і багато метеозалежних людей можуть суттєво це відчути. На зміну погоди всі реагують по-різному, проте методи, які можуть полегшити ваш стан, однакові для всіх.

Що варто зробити в дні, коли погода "вередує" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке метеозалежність

Метеозалежність, або метеочутливість - це реакція організму на вплив погодних факторів. Це можуть бути різка зміна температури, гроза, злива, сильна спека чи навіть зміна атмосферного тиску.

Фактично організм людини реагує не на саму погоду, а на її різкі зміни.

Медики та науковці переконані, що причинами метеозалежності може стати ослаблення імунітету, наявність хронічних захворювань - гіпертонія і серцево-судинні проблеми - і похилий вік.

Симптоми метеозалежності

У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними та залежати від ряду супутніх факторів.

Основні симптоми:

  • біль у суглобах;
  • мігрень або головний біль;
  • втрата апетиту, нудота;
  • втома, сонливість, апатія;
  • запаморочення, шум у вухах, біль в очах;
  • різкі стрибки тиску;
  • загострення хронічних захворювань;
  • порушення серцевого ритму;
  • агресія, підвищена емоційність;
  • нервозність і розлади психічного спектру.

Як полегшити своє самопочуття

Звичайно, сучасне життя не дає повністю виконувати рекомендації лікарів через свій шалений ритм. Однак застосовувати деякі з них все ж можливо.

  • Спіть не менше 7-8 годин. Встановіть свій графік відходу до сну та пробудження.
  • Перед сном не гортайте стрічки соціальних мереж, не дивіться телевізор, приберіть все, що може порушувати вашу нервову систему.
  • Постарайтеся повноцінно і збалансовано харчуватися. При цьому прислухайтеся до того, чого хоче ваш організм.
  • Відвідуйте сауни та приймайте контрастний душ вранці.
  • Виходьте на свіже повітря кожен день хоча б на 30 хвилин.
  • Вживайте достатню кількість рідини. Крім звичайної води пийте соки, чаї з трав, компоти, морси.
  • При хронічних захворюваннях проходьте регулярно огляди у лікарів, дотримуйтеся схеми лікування та не пропускайте прийом необхідних ліків.
  • Не забувайте робити зарядку вранці. Нехай це буде 10-15 хвилин з легкими вправами, але ви відразу відчуєте себе краще.
  • Уважно ставтеся до свого психоемоційного стану. Старайтеся менше нервувати з кожного приводу, уникайте стресів і конфліктів.

Раніше ми розповідали, коли в червні варто очікувати магнітні бурі.

Читайте також, як впоратися із запамороченням голови без пігулок.

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