Календар магнітних бур у червні 2023: на які дати звернути увагу

У червні 2023 Землю накриють відразу декілька магнітних бур, які відрізнятимуться за силою геоударів. Кілька з них будуть дуже відчутними.

Що потрібно знати про магнітні бурі

Магнітні бурі - це наслідки пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!

Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання. Таким людям особливо важливо потурбуватися про себе у небезпечні дні.

Магнітні бурі в червні 2023

У перший місяць літа Землю можуть накрити аж 11 магнітних бур, однак вони будуть відрізнятися за силою та впливом на людей.

Слабкі магнітні бурі: 1,7,16, 30 червня.

1,7,16, 30 червня. Середні магнітні бурі: 10, 28-29 червня.

10, 28-29 червня. Сильні магнітні бурі: 2, 18-20 червня.

Саме в ці дні ви можете відчути головний біль, сонливість, дратівливість, тривожність або інші невластиві вам стани.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутися мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.