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Как пережить резкие перепады погоды без головной боли: простые и эффективные советы

Как справиться с перепадами погоды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

После майской жары в Украину идет похолодание, и многие метеозависимые люди могут это почувствовать. На смену погоды все реагируют по-разному, однако методы, которые могут облегчить ваше состояние, одинаковые для всех.

Что стоит сделать в дни, когда погода "вредничает" - читайте ниже в материале Styler.

Что такое метеозависимость

Метеозависимость, или метеочувствительность - это реакция организма на влияние погодных факторов. Это может быть резкое изменение температуры, гроза, ливень, сильная жара или даже изменение атмосферного давления.

Фактически организм человека реагирует не на саму погоду, а на ее резкие изменения.

Медики и ученые убеждены, что причинами метеозависимости может стать ослабление иммунитета, наличие хронических заболеваний - гипертония и сердечно-сосудистые проблемы - и преклонный возраст.

Симптомы метеозависимости

У каждого человека симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от ряда сопутствующих факторов.

Основные симптомы:

  • боль в суставах;
  • мигрень или головная боль;
  • потеря аппетита, тошнота;
  • усталость, сонливость, апатия;
  • головокружение, шум в ушах, боль в глазах;
  • резкие скачки давления;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нарушение сердечного ритма;
  • агрессия, повышенная эмоциональность;
  • нервозность и расстройства психического спектра.

Как облегчить свое самочувствие

Конечно, современная жизнь не дает полностью выполнять рекомендации врачей из-за своего безумного ритма. Однако применять некоторые из них все же возможно.

  • Спите не менее 7-8 часов. Установите свой график отхода ко сну и пробуждению.
  • Перед сном не листайте ленты социальных сетей, не смотрите телевизор, уберите все, что может нарушать вашу нервную систему.
  • Постарайтесь полноценно и сбалансировано питаться. При этом прислушивайтесь к тому, чего хочет ваш организм.
  • Посещайте сауны и принимайте утром контрастный душ.
  • Выходите на свежий воздух каждый день хотя бы на 30 минут.
  • Употребляйте достаточное количество жидкости. Помимо обычной воды пейте соки, чаи из трав, компоты, морсы.
  • При хронических заболеваниях проходите регулярно осмотры у врачей, соблюдайте схему лечения и не пропускайте прием необходимых лекарств.
  • Не забывайте делать зарядку утром. Пусть это будет 10-15 минут с легкими упражнениями, но вы сразу почувствуете себя лучше.
  • Внимательно относитесь к своему психоэмоциональному состоянию. Старайтесь меньше нервничать по каждому поводу, избегайте стрессов и конфликтов.

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