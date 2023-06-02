Как пережить резкие перепады погоды без головной боли: простые и эффективные советы
После майской жары в Украину идет похолодание, и многие метеозависимые люди могут это почувствовать. На смену погоды все реагируют по-разному, однако методы, которые могут облегчить ваше состояние, одинаковые для всех.
Что стоит сделать в дни, когда погода "вредничает" - читайте ниже в материале Styler.
Что такое метеозависимость
Метеозависимость, или метеочувствительность - это реакция организма на влияние погодных факторов. Это может быть резкое изменение температуры, гроза, ливень, сильная жара или даже изменение атмосферного давления.
Фактически организм человека реагирует не на саму погоду, а на ее резкие изменения.
Медики и ученые убеждены, что причинами метеозависимости может стать ослабление иммунитета, наличие хронических заболеваний - гипертония и сердечно-сосудистые проблемы - и преклонный возраст.
Симптомы метеозависимости
У каждого человека симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от ряда сопутствующих факторов.
Основные симптомы:
- боль в суставах;
- мигрень или головная боль;
- потеря аппетита, тошнота;
- усталость, сонливость, апатия;
- головокружение, шум в ушах, боль в глазах;
- резкие скачки давления;
- обострение хронических заболеваний;
- нарушение сердечного ритма;
- агрессия, повышенная эмоциональность;
- нервозность и расстройства психического спектра.
Как облегчить свое самочувствие
Конечно, современная жизнь не дает полностью выполнять рекомендации врачей из-за своего безумного ритма. Однако применять некоторые из них все же возможно.
- Спите не менее 7-8 часов. Установите свой график отхода ко сну и пробуждению.
- Перед сном не листайте ленты социальных сетей, не смотрите телевизор, уберите все, что может нарушать вашу нервную систему.
- Постарайтесь полноценно и сбалансировано питаться. При этом прислушивайтесь к тому, чего хочет ваш организм.
- Посещайте сауны и принимайте утром контрастный душ.
- Выходите на свежий воздух каждый день хотя бы на 30 минут.
- Употребляйте достаточное количество жидкости. Помимо обычной воды пейте соки, чаи из трав, компоты, морсы.
- При хронических заболеваниях проходите регулярно осмотры у врачей, соблюдайте схему лечения и не пропускайте прием необходимых лекарств.
- Не забывайте делать зарядку утром. Пусть это будет 10-15 минут с легкими упражнениями, но вы сразу почувствуете себя лучше.
- Внимательно относитесь к своему психоэмоциональному состоянию. Старайтесь меньше нервничать по каждому поводу, избегайте стрессов и конфликтов.
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