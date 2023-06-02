Как пережить резкие перепады погоды без головной боли: простые и эффективные советы

После майской жары в Украину идет похолодание, и многие метеозависимые люди могут это почувствовать. На смену погоды все реагируют по-разному, однако методы, которые могут облегчить ваше состояние, одинаковые для всех.

Что стоит сделать в дни, когда погода "вредничает" - читайте ниже в материале Styler.

Что такое метеозависимость

Метеозависимость, или метеочувствительность - это реакция организма на влияние погодных факторов. Это может быть резкое изменение температуры, гроза, ливень, сильная жара или даже изменение атмосферного давления.

Фактически организм человека реагирует не на саму погоду, а на ее резкие изменения.

Медики и ученые убеждены, что причинами метеозависимости может стать ослабление иммунитета, наличие хронических заболеваний - гипертония и сердечно-сосудистые проблемы - и преклонный возраст.

Симптомы метеозависимости

У каждого человека симптомы могут быть индивидуальными и зависеть от ряда сопутствующих факторов.

Основные симптомы:

боль в суставах;

мигрень или головная боль;

потеря аппетита, тошнота;

усталость, сонливость, апатия;

головокружение, шум в ушах, боль в глазах;

резкие скачки давления;

обострение хронических заболеваний;

нарушение сердечного ритма;

агрессия, повышенная эмоциональность;

нервозность и расстройства психического спектра.

Как облегчить свое самочувствие

Конечно, современная жизнь не дает полностью выполнять рекомендации врачей из-за своего безумного ритма. Однако применять некоторые из них все же возможно.