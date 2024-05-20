Як не переїдати та не гладшати. Експерт поділився лайфхаком

Лайфхак, як не переїдати

Експерт розказав, що спрага свідчить про те, що тілу бракує вологи; а голод вимагає калорій, але часто ми плутаємо ці два відчуття.

"Ніби речі різні. Але, як і у випадку зі страхом, без розуміння причини цих відчуттів і контексту їх все-таки можна сплутати. І перше, і друге - відчуття неприємні, обидва вимагають шось пхати до рота. І тут можуть виникнути певні проблеми... з вагою власного тіла", - повідомив тренер.

Річ у тому, що їжа містить в собі воду, інколи багато води, як от в овочах чи фруктах.

"І якщо раніше в схожих ситуаціях - коли виникала спрага - ти хапався за ковбасу чи хліб, тобі ставало легше, адже з калоріями ти отримував і воду. Якщо твоїм порятунком ставав йогурт, сік, Тархун, борщ чи яблуко, то ти ще з більшою легкістю позбавлявся відчуття спраги, бо ця їжа десь на 90% складається з води", - зазначає Віктор.

За словами експерта, треба руйнувати цю деструктивну звичку - переїдати. Він радить при бажанні щось під'їсти - взяти склянку води та зробити ковток.

"Якщо вода смакує і хочеться продовжити пити - це спрага, продовжуй пити. Якщо ж вода не смакує і пити її не хочеться - ти голодний, йди ся наїж, або почекай до обіду", - резюмував Мандязк.