Как не переедать и не толстеть. Эксперт поделился лайфхаком

Лайфхак, как не переедать

Эксперт рассказал, что жажда свидетельствует о том, что телу не хватает влаги; а голод требует калорий, но часто мы путаем эти два ощущения.

"Вроде вещи разные. Но, как и в случае со страхом, без понимания причины этих ощущений и контекста их все-таки можно спутать. И первое, и второе - ощущения неприятные, оба требуют что-то совать в рот. И здесь могут возникнуть определенные проблемы ...с весом собственного тела", - сообщил тренер.

Дело в том, что пища содержит в себе воду, иногда много воды, например, в овощах или фруктах.

"И если раньше в схожих ситуациях - когда возникала жажда - ты хватался за колбасу или хлеб, тебе становилось легче, ведь с калориями ты получал и воду. Если твоим спасением становился йогурт, сок, тархун, борщ или яблоко, то ты еще с большей легкостью лишался чувство жажды, потому что эта еда где-то на 90% состоит из воды", - отмечает Виктор.

По словам эксперта, нужно разрушать эту деструктивную привычку - переедать. Он советует при желании что-нибудь подъесть - взять стакан воды и сделать глоток.

"Если вода смакует и хочется продолжить пить - это жажда, продолжай пить. Если же вода не вкусная и пить ее не хочется - ты голоден, иди поешь, или подожди до обеда", - резюмировал Мандязк.