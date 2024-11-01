Як перезапустити Macbook і не втратити всі дані: корисні поради

Перевстановлення операційної системи може бути корисним для вирішення багатьох проблем, з якими ви можете зіткнутися на своєму Macbook. Однак люди часто не наважуються встановлювати macOS через страх втрати даних або складнощів.
Про те, як можна перевстановити macOS за допомогою вбудованого інструменту без втрати даних, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт XDA Developers, який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Режим відновлення macOS - це вбудований інструмент у macOS, призначений для вирішення різних проблем із системою. Він особливо корисний у ситуаціях, коли ваш Mac не може нормально завантажитись, оскільки режим відновлення зберігається окремо від основного диска macOS на прихованому томі під назвою macOS Base System. Це означає, що він може працювати навіть тоді, коли основна операційна система не функціонує.
У macOS Recovery є кілька різних інструментів, включаючи опцію відновлення Time Machine і додаток Disk Utility. Однак вам знадобиться функція переустановки операційної системи, яка дозволяє встановити вашу версію macOS та застосувати будь-які доступні оновлення - і все це без втрати даних.
Таким чином, цей інструмент може мати вирішальне значення для вирішення проблем, з якими ви можете зіткнутися на рівні ОС, без втрати даних.
Хоча цей метод пропонує спосіб переустановки macOS без втрати даних, це не ідеальне рішення. Щоразу, коли застосовується оновлення чи модернізація системи, існує можливість втрати даних. Якщо ви можете створити резервну копію перед інсталяцією macOS, рекомендується це зробити.
Наступні кроки пояснять, як використовувати macOS Recovery для повторної перевстановлення macOS без втрати даних. Дії доступу до macOS Recovery відрізнятимуться залежно від того, чи ви використовуєте Mac з чіпом Intel або Apple Silicon. Щоб перевірити, виконайте такі дії:
Тут ви побачите чіп Apple або Intel, а також інші характеристики, що стосуються вашого Mac. Маючи цю інформацію, виконайте такі кроки, що стосуються вашої системи.
Для встановлення macOS вам знадобиться мережне підключення. Якщо ви плануєте використовувати Wi-Fi, вам необхідно вручну підключитися до мережі. Оскільки розділ відновлення macOS відокремлений від вашого звичайного тому macOS, ваші відомі мережі не будуть тут збережені.
Для запуску macOS Recovery на комп'ютерах Mac з процесорами Intel виконайте такі дії:
Як запустити відновлення macOS (фото: XDA Developers)
Як запустити macOS Recovery на комп'ютерах Mac з Apple Silicon (фото: XDA Developers)
Після входу в режим відновлення macOS настав час перевстановити версію macOS.
Як перевстановити macOS у середовищі відновлення macOS (фото: XDA Developers)
Відновлення macOS слід використовувати як останню спробу після того, як типові методи усунення несправностей були вичерпані. Перед тим, як зробити цей крок, рекомендується звернутися до служби підтримки Apple і дізнатися, чи зможуть вони вирішити вашу проблему.
Однак для досить швидкого та ефективного виправлення переустановка macOS - чудовий спосіб подолати проблеми на вашому Mac без втрати даних.
Нагадаємо, що Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки.
А ще ми писали про 8 незамінних аксесуарів для MacBook, за допомогою яких покращиться ваша продуктивність.